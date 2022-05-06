6 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

6 травня 2022 року – п’ятниця. 72-й день війни Росії проти України. 126-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 травня - День піхоти ЗСУ. Був заснований президентським наказом 19 квітня 2019 року. Подія була створена для вшанування військовослужбовців, які проявляють сміливість та героїзм у боротьбі українського народу за суверенітет і цілісність території України.

А ще 6 травня - День без домашніх завдань. Кожна дитина мріє не робити набридливі домашні завдання, особливо, коли на дворі вже майже літо і світить тепле сонечко. Заснували подію в США, де вона носить назву No Homework Day, і для американських підлітків вона є традиційною.

Також 6 травня - День розмальовки. Розфарбовувати прості книжечки люблять не лише діти, але й дорослі. Вони допомагають розвивати фантазію, заспокоювати та розслабляти. Цікаво, що перша розмальовка з'явилася в США 1880 року.

В багатьох країнах світу 6 травня - Міжнародний день проти дієти. В перші дні тепла люди починають скидати з себе об'ємний верхній одяг та замислюються про зайву вагу, яку хочуть скинути до літа. Але 6 травня варто такі думки залишити та просто розслабитися.

6 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

6 травня - день пам'яті Георгія (Юрія) Змієборця / commons.wikimedia.org

6 травня в церковному календарі – день пам'яті Георгія Змієборця. В народі його називають Юріїв день. Цього дня обов'язково моляться святому про здоров'я рідних і близьких, просять захистити від ворогів. Матері також моляться святому Юрію за життя своїх дітей-військових, які боронять рідну землю від окупантів. Традиційно ходять до церкви.

Георгій народився в багатій родині з Кападокії. Змалечку виховувався у християнській вірі, а в дорослому віці поступив до військової служби. Відрізнявся юнак гарною фізичною формою, силою та сміливістю. Коли став він головним начальником, то потоваришував з самим імператором Діоклетіаном. Однак Діоклетіан був ярим переслідувачем християн і язичником.

Коли Георгій про це дізнався, то спочатку хотів приховати своє віросповідання. Проте своєму другу він відкрився, хоча перед тим роздав усе, що мав, нужденним. Святий звинуватив імператора в жорстокості і катуваннях невинних людей. Георгію тоді запропонували відректися від своїх слів, але він не захотів зробити цього. Тоді його піддали страшним катуванням. Однак всі тілесні муки він стійко пережив і тільки тихо молився. Тоді імператор наказав відрубати йому голову.

Пам’ятні дати 6 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 6 травня:

1833 рік — У США створили перший сталевий плуг;

1863 рік — закінчення битви під Чанселорсвіллом;

1872 рік — в Англії заснували футбольний Кубок;

1889 рік — у Парижі завершили будівництво Ейфелевої вежі;

1920 рік — завершується Перший зимовий похід Армії УНР, армія тоді пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, попри хвороби і холод, вистояла і вдало виконала завдання.

1937 рік — у штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухає найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через аварію загинуло 35 людей, вона поклала кінець епосі дирижаблів;

1953 рік — американським хірургом Джоном Гібоном вперше успішно застосовано "штучне серце-легені";

1958 рік — в Уельсі відбулася остання смертна кара;

1991 рік— український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановлює світовий рекорд (6 м і 7 см);

1992 рік — прийняття конституції республіки Крим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 травня

Які сьогодні іменини: Юрій (Георгій), Анатолій, Валерій, Іван, Олександра, Валерія.

6 травня народилися:

1829 рік — український етнограф, фолькльорист і письменник Степан Ніс;

1891 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР Юрко Тютюнник;

1902 рік — мати-героїня України, яка усиновила 48 дітей, Олександра Деревська;

1972 рік — український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту "От Вінта!" Журавель Юрій Григорович.

Погода на 6 травня

6 травня в Києві небо ясне, без опадів. У Львові зранку небо затягнеться хмарами на увесь день, без опадів. У Харкові утримається ясна погода, без опадів. В Одесі день обіцяє бути ясним, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +5 вночі (можливі заморозки в повітрі до -1). У Львові +20 вдень та +8 вночі (до -1 заморозки в повітрі). У Харкові +16 вдень та +5 вночі (заморозки в повітрі до -1). В Одесі +17 вдень та +8 вночі (у повітрі заморозки до -1).