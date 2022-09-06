6 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

6 вересня 2022 року – вівторок. 195-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 116 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 вересня - День боротьби з прокрастинацією. Кожен з нас час від часу стикається зі справами, які не хочеться виконувати. Наприклад, поприбирати в будинку чи відвідати лікаря для планового огляду. Неприємні, але потрібні речі люди часто відкладають "на потім". І таке зволікання часто стає звичкою. Це зовсім не нова проблема. Навіть античні філософи приділяли їй чимало уваги. Сьогодні вона називається прокрастинацією. Це слово з'явилося в Оксфордському словнику 1548 року.

Яке сьогодні, 6 вересня, церковне свято

6 вересня - день пам'яті священномученика Євтихія / Фото: pixabay.com

6 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Євтихія. Він був учнем та послідовником апостолів Павла та Івана Богослова. Народився в невеликому фрігійському поселені Севастія. Його батько Олександр був воїном, а мати Сінесія - донькою священника. Саме дід виховував Євтихія та навчав грамоти згідно з християнськими догмами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 вересня

Які сьогодні іменини: Євтихій, Євген.

Талісманом людини, народженої 6 вересня є смарагд. Камінь, який відрізняється оксамитовим зеленим відтінком. Він був фаворитом французьких королів. Кажуть, якщо покласти смарагд у воду, то через деякий час вона очиститься від негативної енергетики.

В цей день народилися:

1863 рік — український математик Дмитро Граве;

1897 рік — український прозаїк, драматург Іван Микитенко;

1924 рік — український історик Михайло Брайчевський.

Що не можна робити в цей день

Краще не вирушати у довгу дорогу, тому що може трапитися нещастя.

Не беріть до рук ніж, голку чи інші гострі предмети.

Не варто відчиняти вікна, тому що в оселю проникне зла сила.

Заборонено дивитися на захід сонця.

Народні прикмети і традиції на 6 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо хмари темного кольору, буде похолодання;

сильний вітер означає погіршення погоди;

багато жолудів - зима буде морозною;

дощ означає, що наступного року буде гарний врожай.

В народі 6 вересня називали Євтихія. В цей час ночі вже стають значно довшими, а дні коротшими. Погода погіршується. Вважалося, що 6 вересня - небезпечний день. Можна заблукати чи поранитися.

Погода на сьогодні, 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро з середини дня, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +17 вдень та +6 вночі. У Харкові +15 вдень та +5 вночі. В Одесі +21 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 6 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 вересня:

1716 рік — у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;

1770 рік — починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1776 рік (ніч проти 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle проводить першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle);

1819 рік — Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік — у Манчестері відкривається перша безкоштовна бібліотека Великої Британії;

1873 рік — створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстаріших у світі;

1885 рік — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголошують про своє об'єднання;

1891 рік — зійшовши з пароплава "Орегон" у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;

1939 рік — Третій Рейх окуповує Краків;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1968 рік — під час запису так званого "Білого альбому" Бітлз Ерік Клептон записує гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона "While My Guitar Gently Weeps";

1974 рік — офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Народній Республіці Болгарія;

1989 рік — через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 рік — Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби".

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