6 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

6 вересня святкують неофіційне свято День читання книг.

Який сьогодні день

У понеділок, 6 серпня, у світі святкують День читання книг. У Болгарії цього дня відзначають День об'єднання, у Пакистані - День оборони або День армії, у США - Національний день кавового морозива.

День читання книг / Credits

Пам'ятні дати 6 вересня

1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка.

1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя).

1776 (ніч проти 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle).

1852 — у Манчестері відкрита перша безкоштовна бібліотека Великої Британії.

1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об'єднання.

1891 — зійшовши з пароплава "Орегон" у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.

1928 — затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 р.

1939 — Третій Рейх окупував Краків.

1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право.

Церковне свято сьогодні 6 вересня

6 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Євтихія. Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова і Павла; жив у I - початку II ст., походив з міста Севастії Палестинської (нині - сучасна Туреччина). Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.

Почувши проповідь про Христа Спасителя, святий Євтихій спочатку став учнем апостола Іоанна Богослова, а потім, зустрівшись з апостолом Павлом, проповідував разом з ним в різних країнах. Святому Євтихія довелося випробувати багато мук: його мучили голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і на поживу звірам. Одного разу на святого був випущений лев, який привів всіх в жах тим, що віддав хвалу Творцю, заговоривши людським голосом. Свій подвиг священномученик Євтихій закінчив у рідному місті, де був усічений мечем на початку II століття.

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Що не можна робити цього дня

Не можна ходити до лісу, бо можна заблукати та зустріти лісовика

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя

Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки

Не можна ходити повз кладовищ

Прикмети на 6 вересня

На Русі на Євтихія спостерігали за погодою: день повинен бути тихим, безвітряним, інакше може обсипатися лляне насіння. У перший тиждень вересня насіння льону як раз дозрівало, і важливо було встигнути зібрати його.

Якщо на Євтихія йшов дощ, це віщувало суху осінь і гарний урожай на наступний рік.

Синиця кричить 6 вересня - незабаром прибуде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Чорні хмари сонце закрили - до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня - до нещастя.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник - до біди.

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Іменини 6 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 6 вересня, святкують: Арсеній, Георгій, Михайло, Максим, Петро.

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