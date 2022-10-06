6 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

6 жовтня 2022 року – четвер. 225-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 86 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
6 жовтня - Всесвітній день охорони місць проживання (World Habitat Day). Свято започаткували під час Бернської конференції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої природи та фауни і природних середовищ проживання. Головна мета дня - пропагування збереження для нинішнього і майбутнього поколінь такого середовища, яке є сприятливим для природі та фауни.
Також 6 жовтня - День помічника лікаря. Професійне щорічне свято, яке має за свою мету показати важливість роботи помічників лікаря. Цього дня традиційно вітають всіх тих, хто має відношення до цієї професії.
А ще 6 жовтня - День божевільного Капелюшника. Це яскравий персонаж з відомої казки письменника Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес". Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1986 року програмісти з міста Боулер (штат Колорадо) вирішили створити цікаве свято та здійснювати незрозумілі та абсурдні вчинки, носячи на голові циліндри. А надихнули їх ілюстрації до казки від художника Джона Тенніела. На них Капелюшник був зображений в циліндрі з двома числами - 10 та 6.
Яке сьогодні, 6 жовтня, церковне свято
6 жовтня в церковному календарі – зачаття Івана Хрестителя. Священник Захарія і дружина його Єлизавета дуже хотіли дітей, але Бог довгий час не чув їхні молитви. Одного разу до Захарія явився архангел Гавриїл і почав таку бесіду з ним: "Не бійсь, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться". І сталося так, як сказав священнику архангел.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 жовтня
Які сьогодні іменини: Іван, Антон, Йосип.
Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Догороцінний камінь, який часто зустрічається у сучасних прикрасах. Може мати різне забарвлення. Здавна гіацинт вважався каменем мудрості. А тому його носили в своїх перснях старці та воїни.
В цей день народилися:
- 1835 рік — львівський скульптор та педагог італійського походження Леонард Марконі;
- 1857 рік — український маляр-пейзажист і карикатурист Сергій Світославський;
- 1864 рік — український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР Сергій Шелухін;
- 1877 рік — український художник театру, живописець, графік Іван Бурячок;
- 1910 рік — один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН Роман Кравчук;
- 1929 рік — видатний український скульптор Михайло Грицюк;
- 1971 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт;
- 1980 рік — українська біатлоністка Оксана Яковлєва;
- 1989 рік — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер Сергій Мошляк.
Що не можна робити в цей день
- Не варто цього дня занадто тісно спілкуватися з нещасними та хворими людьми.
- Не можна скаржитися на життя, перераховувати проблеми.
- Не рекомендується сваритися, лаятися.
Народні прикмети і традиції на 6 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: високо в небі летять дикі гуси - зима буде ранньою та холодною;
- високі бур'яни ни сніжну та морозну зиму;
- з дуба впало багато жолудів - чекайте на хороший врожай зерна наступного року;
- туманний день обіцяє морозну зиму;
- всю ніч кричить півень - на негоду.
В народі 6 жовтня називали Іраїдин день, Іріада Спірна. Господині традиційно готували обрядову випічку - відкритий пиріг з картопляним пюре. Також цей день вважали вдалим для ворожіння та різних ритуалів.
Погода на сьогодні, 6 жовтня
Сьогодні, 6 жовтня, в Києві похмура погода до вечора, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмура погода, під кінець дня небо очиститься, без опадів. В Одесі похмура погода, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +15 вдень та +7 вночі. В Одесі +20 вдень та +11 вночі.
Пам’ятні дати 6 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 жовтня:
- 1553 рік — за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина — Шехзаде Мустафу;
- 1596 рік — розпочинається Берестейський церковний собор;
- 1618 рік — українське військо на чолі з П. Сагайдачним вирушає у бік Москви і розгромлює московське військо Бутурліна;
- 1648 рік — війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;
- 1701 рік — Києво-Могилянській колеґії надають статус академії;
- 1829 рік — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз "Ракета", який збудував британський винахідник Дж. Стефенсон;
- 1848 рік — у Відні розпочинається народне повстання, яке виливається у революцію 1848—1849 рр;
- 1917 рік — відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта";
- 1918 рік — відкривається Київський державний український університет;
- 1927 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;
- 1948 рік — в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричиняє великі людські жертви;
- 1973 рік — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;
- 1975 рік — київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).