6 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

6 жовтня 2022 року – четвер. 225-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 86 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 жовтня - Всесвітній день охорони місць проживання (World Habitat Day). Свято започаткували під час Бернської конференції, яка стала міжнародною угодою про охорону дикої природи та фауни і природних середовищ проживання. Головна мета дня - пропагування збереження для нинішнього і майбутнього поколінь такого середовища, яке є сприятливим для природі та фауни.

Також 6 жовтня - День помічника лікаря. Професійне щорічне свято, яке має за свою мету показати важливість роботи помічників лікаря. Цього дня традиційно вітають всіх тих, хто має відношення до цієї професії.

А ще 6 жовтня - День божевільного Капелюшника. Це яскравий персонаж з відомої казки письменника Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес". Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1986 року програмісти з міста Боулер (штат Колорадо) вирішили створити цікаве свято та здійснювати незрозумілі та абсурдні вчинки, носячи на голові циліндри. А надихнули їх ілюстрації до казки від художника Джона Тенніела. На них Капелюшник був зображений в циліндрі з двома числами - 10 та 6.

Яке сьогодні, 6 жовтня, церковне свято

6 жовтня - зачаття Івана Хрестителя / Фото: commons.wikimedia.org

6 жовтня в церковному календарі – зачаття Івана Хрестителя. Священник Захарія і дружина його Єлизавета дуже хотіли дітей, але Бог довгий час не чув їхні молитви. Одного разу до Захарія явився архангел Гавриїл і почав таку бесіду з ним: "Не бійсь, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться". І сталося так, як сказав священнику архангел.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 жовтня

Які сьогодні іменини: Іван, Антон, Йосип.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Догороцінний камінь, який часто зустрічається у сучасних прикрасах. Може мати різне забарвлення. Здавна гіацинт вважався каменем мудрості. А тому його носили в своїх перснях старці та воїни.

В цей день народилися:

1835 рік — львівський скульптор та педагог італійського походження Леонард Марконі;

1857 рік — український маляр-пейзажист і карикатурист Сергій Світославський;

1864 рік — український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР Сергій Шелухін;

1877 рік — український художник театру, живописець, графік Іван Бурячок;

1910 рік — один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН Роман Кравчук;

1929 рік — видатний український скульптор Михайло Грицюк;

1971 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт;

1980 рік — українська біатлоністка Оксана Яковлєва;

1989 рік — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер Сергій Мошляк.

Що не можна робити в цей день

Не варто цього дня занадто тісно спілкуватися з нещасними та хворими людьми.

Не можна скаржитися на життя, перераховувати проблеми.

Не рекомендується сваритися, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 6 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: високо в небі летять дикі гуси - зима буде ранньою та холодною;

високі бур'яни ни сніжну та морозну зиму;

з дуба впало багато жолудів - чекайте на хороший врожай зерна наступного року;

туманний день обіцяє морозну зиму;

всю ніч кричить півень - на негоду.

В народі 6 жовтня називали Іраїдин день, Іріада Спірна. Господині традиційно готували обрядову випічку - відкритий пиріг з картопляним пюре. Також цей день вважали вдалим для ворожіння та різних ритуалів.

Погода на сьогодні, 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня, в Києві похмура погода до вечора, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмура погода, під кінець дня небо очиститься, без опадів. В Одесі похмура погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +15 вдень та +7 вночі. В Одесі +20 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 6 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 жовтня: