6 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо цього дня чути крики гусей, що летять на південь дуже високо, – скоро настануть зимові погоди.

Який сьогодні день

У середу, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання та День помічника лікаря. В Білорусі цього дня святкують День архівіста, у Казахстані - День бухгалтера і аудитора, в Туркменістані - День пам'яті і національної жалоби, у Молдові - Національний день вина, на Шрі-Ланці - День вчителя, в Єгипті - День збройних сил, на Кубі - День пам'яті жертв державного тероризму, в США - Національний день тренерів та Національний день локшини.

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Пам'ятні дати 6 жовтня

1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.

1701 — Києво-Могилянській колеґії надано статус академії.

1918 — відкрився Київський державний український університет.

1927 — у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.

1975 — київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Церковне свято сьогодні 6 жовтня

6 жовтня православна церква вшановує пам'ять діви Раїси (Іраїди) Олександрійської. Святу мученицю стратили за імператора Максиміліані на початку 4 століття.

Свята мучениця Іраїда жила в Олександрії. Одного разу, підійшовши до джерела, щоб набрати води, вона побачила корабель біля берега, на якому перебували безліч чоловіків, жінок, священнослужителів і ченців, укладених в кайдани за сповідання Христової віри. Відкинувши водоніс, свята добровільно приєдналася до в'язнів Христовиї, і на неї наклали кайдани. Коли корабель прибув до єгипетського міста Антиполь, свята Іраїда перша зазнала жорстокі катування і була усічена мечем.

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Що не можна робити цього дня​​​

Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

Також казали, що цього дня свої біди перераховувати не можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж прийде знову – "накличеш".

Прикмети на 6 жовтня

На Русі існував цікавий звичай для цього дня. Люди, у яких були проблеми з грошима, ворожили про свою долю. Для цього потрібно було підійти до місця злиття двох річок і набрати в два глечики однакову кількість води. Потім ці глечики потрібно було принести додому і спостерігати, з якого вода випарується швидше. Якщо раніше почне спадати вода, набрана з більш повноводної річки, значить, грошові негаразди будуть тривати.

Водночас, ворожити про долю вважалося справою марною - однаково змінити нічого не можна. А ось перераховувати свої біди було і зовсім заборонено: говорили, що скільки нарахуєш, стільки і накликаєш. Проте намагалися привернути талан: щоб бути завжди з прибутком, в гаманець клали монетку з вадою, але обов'язково не підібрану на дорозі, а отриману від кого-небудь - сплату за працю, за проданий товар або на здачу.

Мало грибів і багато горіхів – очікуй суворої зими.

Якщо людина народилася 6 жовтня, то її талісманом є опал. Такі люди мають здібності майструвати з глини і каменю, є прекрасними народними умільцями.

Бур’ян високий – прикмета, що снігу взимку буде багато.

6 жовтня чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.

Іменини 6 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 6 жовтня, святкують: Андрій, Антоніна, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Раїса.

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