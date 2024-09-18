60 бригад енергетиків ДТЕК щодня повертають світло на Донеччині після обстрілів – Сахарук

В Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Дуже велика руйнація, дуже велика кількість людей, які знеструмлюються. В Донецькій області кожен день працює 60 бригад, які відновлюють електроенергію від 10 до 100 тисяч людей кожної доби», - сказав він.

Сахарук додав, що ця робота триває вже два з половиною роки і енергетики будуть й надалі її робити, бо у прифронтових регіонах щодня відбуваються обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.