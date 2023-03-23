60 проти 120 днів: чому розбіжність у термінах ставить під загрозу роботу "зернового коридору"

«Зернову угоду» щодо роботи експортного коридору було продовжено, але термін її дії остаточно не визначено. Росія ставить ультиматум, що вона діятиме 60 днів замість 120.

Народний депутат України від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», член Аграрного комітету ВРУ Сергій Лабазюк говорить, що така розбіжність у термінах ставить під загрозу роботу «зернового коридору». Окрім того, парламентар в прямому ефірі марафону «Єдиних новин» називає одну з причин такої дії ворога – анонсований контрнаступ ЗСУ цієї весни.

«Чому 60 днів? Одна із версій — на тлі весіннього контрнаступу України росія у випадку негативних сценаріїв на полі бою хоче мати важелі впливу. Це країна-злочинець, яка знаходить нові методи маніпуляцій задля власних інтересів. І щоразу ті вимоги змінюються. Наші міжнародні партнери повинні давно збагнути, що з рашистами нема про що домовлятися! Потрібно ухвалювати кардинальні рішення», - заявив Сергій Лабазюк.

Говорячи про ризики, котрі пов’язані з блокуванням роботи «зернового коридору», парламентар вказує на складність прогнозування відправлень з портів. Що у своєму наслідку змушує трейдерів корегувати закупівельні плани, а це негативно впливає на ринкове ціноутворення.

Також Лабазюк нагадав про ще одну проблему, яка негативно впливає на експорт України – затягування в часі перевірок: «Щодо затримки перевірок інспекторами: оскільки час на перевірку малих і великих суден однаковий, прийнято рішення працювати з не менше 25 тис. т. Це дає змогу експортувати більші об’єми зерна».

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