60 тисяч гривень за групове зґвалтування: у Закарпатській ОВА відреагували на скандал

В ОВА перевіряють посадових осіб після того, як вони дали ґвалтівникам позитивні характеристики.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відреагував на скандал щодо покарання для підлітків, які зґвалтували школярку та похвалились цим, знімаючи відео насильства.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Віктор Микита наголосив, що наразі у громаді, де стався випадок, працюють соціальні служби. Потерпілій дитина та її родині буде надана допомога.

"Водночас за моїм дорученням з минулої п’ятниці у Воловецькій громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні спалахнув скандал, оскільки троє підлітків затягнули до підвалу та зґвалтувала школярку. Суд вирішив обмежитись щодо хлопців лише умовним покаранням, їх також змусили виплатити дівчині по 20 тисяч гривень. У громаді та школі, де навчаються засуджені, їм видали гарну характеристику, що допомогло їм уникнути реального позбавлення волі.

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