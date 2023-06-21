600 кілограмів золота оточення Януковича: голова НАБУ розповів, чи повернуть скарб до України

Понад пів тони золота, яке належить оточенню Януковича, вже 6 років арештоване у Швейцарії.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) рацює над поверненням 600 кілограмів золота оточення Януковича з Швейцарії до України.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу".

"Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами. Це питання сенситивне, тому я б не хотів зараз говорити про окремі деталі, але ми сподіваємося, що все повернемо", – каже Кривонос.

Історія золота оточення Януковича

Нагадаємо, що 2017 року в Швейцарії виявили банківську скриньку з 600 кілограмами золота, що належить людині, близькій до оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко відмовився назвати, кому саме належить золото.

ТСН із власних джерел дізналася, що заарештоване у Швейцарії українське золото може належати родині Кацуб.

Восени 2017 року тодішній заступник генпрокурора Євген Єнін (загинув внаслідок падіння гелікоптера ДСНС у Броварах 18 січня 2023 року) повідомляв, що понад півтонни золота оточення Януковича було арештовано за кордоном. Пізніше Федеральна прокуратура Швейцарії конфіскувала золото.

2018 року Єнін заявляв, що правоохоронці з'ясовують рух коштів від України до Швейцарії, за які було придбано 600 кілограмів золота, проте говорити про повернення скарбу до України ще зарано.