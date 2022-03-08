61-річний шотландець приїхав до України, щоб приєднатися до боротьби з росіянами (відео)

Дідусь подорожував Європою, щоб приєднатися до боротьби проти російських окупантів.

61-річний дідусь із Единбурга (Шотландія) приїхав до України, щоб приєднатися до боротьби проти російських військ, пообіцявши зробити все можливе, щоб врятувати зруйновану війною країну від армії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Mirror.

Він заявив, що ніхто не знав про його рішення.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як Роб Грейді одягнений у бронежилет, камуфляж і тримає в руках автомат.

Поруч із двома українськими бійцями 61-річний будівельник сказав: "Мене звати Роб. Я 61-річний дідусь із Шотландії. Я приїхав до України, щоб допомогти Україні боротися з росіянами".

Роб з Единбурга продовжив у своєму відеозверненні:

​​"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб врятувати Україну від Путіна. Хто-небудь у світі, будь ласка, допоможіть Україні. Їм потрібно, щоб усі допомагали. Волонтери, будь ласка".