Громадянин Уганди Річард / © Скріншот з відео

Реклама

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ біля Лимана затримали громадянина Уганди, який, за його словами, був залучений до бойових дій на боці Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба бригади на сторінці Facebook.

За інформацією військових, від початку осені підрозділи бригади неодноразово фіксували участь у бойових діях темношкірих найманців РФ, які зі зброєю наближалися до українських позицій. Документів вони не мали, що унеможливлювало їхню ідентифікацію.

Реклама

Напередодні Нового року на один із блокпостів поблизу Лимана вийшов сильно виснажений та обморожений чоловік без зброї, який просив про допомогу. Як з’ясувалося, затриманий — громадянин Уганди на ім’я Річард.

За його словами, він прибув до Росії, спокусившись обіцянками працевлаштування. Для цього чоловік узяв значний кредит на авіаквитки. Втім, після прибуття до РФ замість роботи в цивільному секторі йому було запропоновано підписати контракт на участь у бойових діях або зазнати насильницької розправи.

У 63-й бригаді зазначили, що подібні випадки використання іноземних громадян у бойових діях на боці РФ фіксуються й надалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну.