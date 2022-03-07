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7-8 день сидять у підвалах з дітьми: нардепка розповіла про ситуацію на Бучанському напрямку

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7-8 день сидять у підвалах з дітьми: нардепка розповіла про ситуацію на Бучанському напрямку

УНІАН

Людей потрібно терміново евакуювати.

На Бучанському напрямі, що на Київщині, люди сидять у підвалах вже 7-8 день та просять про допомогу.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла народна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає 24tv.ua.

За її словами, наразі потрібно займатися гуманітарними коридорами.

"Що стосується мого округу – Буча, Ворзель, Бородянка, Немішаєве, Вишгородський район, Іванків, Полісся. На Бучанському напрямку дозволили складати списки людей і тримати з ними контакт", – сказала Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що люди просять про допомогу, оскільки вже 7-8 день сидять у підвалах з дітьми. Водночас додала, що вони роблять все, аби витягти їх із захоплених кварталів.

За словами нардепки, у Ворзелі дуже багато дітей сидять у підвалах по 12 – 15 осіб. Крім того, невідома доля вихованців тамтешнього дитячого будинку, оскільки не можуть додзвонитися до його директора.

"Тобто ситуація надзвичайно складна, тому гуманітарний коридор – питання №1", – зазначила Василевська-Смаглюк.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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