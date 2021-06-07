7 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день продовольчої безпеки.

Який сьогодні день

7 червня — Всесвітній день продовольчої безпеки, День шоколадного морозива, День сонцезахисних окулярів.

Всесвітній день продовольчої безпеки

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів. День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

За оцінкою ВООЗ, 600 мільйонів людей, а це майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 000 людей щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів.

День шоколадного морозива

7 червня — День шоколадного морозива. Вважається, що перше морозиво мало фруктові смаки, але до 18 століття найбільш поширеними були шоколадний і ванільний аромати. Водночас першим з'явилося шоколадне морозиво.

Найбільш ранні рецепти замороженого шоколаду були опубліковані в Неаполі, Італія, в 1693 році в книзі Антоніо Латини "Сучасний стюард". У 1775 році італійський лікар Філіппо Бальдіні написав трактат під назвою De sorbetti, в якому рекомендував шоколадне морозиво як засіб від різних захворювань, зокрема подагри і цинги.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

7 червня — третє знайдення голови Іоанна Предтечі.

Третє знайдення голови Іоанна Предтечі

Третє знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень у Константинополі через заслання святителя Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була віднесена в місто Емес. Звідти, під час набігів сарацинів, вона була перенесена (близько 810-820 рр.) в Комани і там, в період іконоборства та гонінь, була схована в землі. Коли іконошанування було відновлене, Патріархові Ігнатію під час нічної молитви було вказано у видінні місце сховку голови святого Іоанна Предтечі.

Первосвятитель сповістив про це імператору, який послав посланців у Комани, і там голова була втретє знайдена, в зазначеному Патріархом місці, близько 850 року. Пізніше голова знову була перенесена до Константинополя і тут, 25 травня, покладена в придворній церкві. Частка святої голови перебуває на Афоні.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

7 червня шанують пам’ять священномученика Івана Предтечі. Цього дня спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів – буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.

Прикмети:

На горобині багато квітів – буде врожай хліба.

Багато роси – до хорошого урожаю.

Дитина, зачата під цей день, виростить ледачою і неповороткою.

Що не можна робити в цей день

Не можна залишати на ніч немитий посуд

Не можна рахувати гроші

Не можна розповідати про свої сни

Сон проти 7 червня віщий, але виповниться нескоро.

Сновидіння, що наснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.

Що сталося цього дня

1498 — Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 — японські війська взяли Сахалін.

1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.

1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.

1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1963 — відбувся теледебют групи "Роллінґ Стоунз".

1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 — Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 212 музикантів.

Хто народився цього дня

1778 — Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.

1827 — Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.

1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.

1883 — Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.

1886 — Кость Широцький, український мистецтвознавець.

1911 — Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".

1916 — Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.

1925 — Іван Кандиба, український дисидент (†2002).

1926 — Анатолій Базилевич, український художник-графік

1958 — Прінс, американський рок-музикант.

1978 — Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 р. у метанні молота.

1981 — Анна Курникова, російська тенісистка, фотомодель.

Анна Курникова / Getty Images

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