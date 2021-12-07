7 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

7 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 24 дні. 30 років тому 7 грудня на зустрічі президентів Білорусі, Росії та України було ліквідовано СРСР.

Який сьогодні день

У вівторок, 7 грудня, в світі відзначають Міжнародний день цивільної авіації, Всесвітній день української хустки та День Шапки.

В Україні цього дня святкують День місцевого самоврядування.

7 грудня в світі відзначають День Шапки

Пам'ятні дати 7 грудня

1678 — Луї Геннепін першим з-поміж європейців побачив Ніагарський водоспад.

1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.

1920 — Ліквідована Кубанська область; утворена Кубано-Чорноморська область РРФСР.

1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.

1972 — Вирушила 11 та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць.

1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін'єкцією.

1988 — Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей.

1991 — На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР.

Церковне свято сьогодні 7 грудня

7 грудня православна церква вшановує пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської, яка жила у 3-4 століттях. Дівчина була освіченою, вивчала роботи відомих філософів, письменників, лікарів, знала кілька мов, мала ораторську майстерність. У християнство Катерину навернув сирійський ченець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив обручку.

Катерина прийшла на церемонію жертвопринесення, яке вчинялося в язичницькому храмі імператором Максиміном, і закликала його відвернутися від ідолів. Правитель, вражений красою дівчини, намагався спочатку переконати її словами, а потім наказав піддати катуванням. Одне зі знарядь тортур була зруйнована ангелом, що зійшов з неба. Дізнавшись про це, дружина Максиміна теж звернулася до християнства і почала звинувачувати свого чоловіка в тому, що він відмовляється визнати істинного Бога. У результаті і правителька, і свята Катерина були страчені.

Свята мучениця Катерина Олександрійська / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Вся їжа повинна бути пісною, уникайте м’ясних і молочних страв і не пийте алкоголь.

Слід відмовитися від фізичної праці, прибирання, прання, ремонту, рукоділля.

Не можна розпалювати багаття і каміни. Є повір’я, що тоді життя може задимитися.

Прикмети і традиції на 7 грудня

У давнину цього дня починалися галасливі гуляння на санях. Першими в поїздку відправляли молодят, які зіграли весілля минулої осені. Цікаво, що на цьому святі молода вперше після вінчання показувалася людям. За санями наречених, розписаними фарбами та прикрашеними стрічками, їхав цілий кортеж з усіх рідних та друзів. Повернувшись із гуляння, влаштовували бенкет, а маленьким дітям, не запрошеним на нього, посилали в подарунок гостинці та санки.

Святу Катерину вважали покровителькою шлюбу та наречених, а також помічницею вагітних та породіль. У ніч на Катерину дівчата, що мріють про заміжжя, ворожили на наречених — наприклад, відламували гілку яблуні і клали під подушку, щоб здався суджений. Якщо ж у дівчини вже був хлопець на прикметі, вона потихеньку брала в нього якусь річ, а потім кругами катала навколо неї коровай, вірячи, що цей обряд змусить і молодця ходити кругами біля її будинку.

Ясний день на 7 грудня віщує морозну й холодну зиму / pixabay.com

Ясний день на 7 грудня віщує морозну й холодну зиму.

віщує морозну й холодну зиму. Якщо тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

Кола поблизу місяця – буде холодна погода.

Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

Іменини 7 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 7 грудня, святкують: Григорій, Євген, Катерина, Іван, Корнилій, Марк, Митрофан, Михайло, Олександр, Олексій.

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