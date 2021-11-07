7 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Народ називав цей день "бабські або дідівські плачі". Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими.

Який сьогодні день

У неділю, 7 листопада, в світі відзначають Міжнародний день африканського письменника. В Угорщині цього дня святкують День опери, в Туніс - День пам'яті, в Аргентині - День спортивної преси, в Люксембурзі - День Святого Вілліброрда.

Пам'ятні дати 7 листопада

1788 — козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.

1909 — у Львові створено Український Студентський Союз.

1917 — в Росії настає Жовтнева революція.

1918 — початок третього наступу більшовиків на Україну.

1928 — в Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос.

1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК.

1941 — Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. чоловік.

1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.

Джордж Буш-молодший / Associated Press

Церковне свято сьогодні 7 листопада

7 листопада православнна церква вшановує пам’ять ченця Печерського монастиря Мартирія. За високу душевну чистоту і дотримання суворого посту був поставлений в диякони, мав дар творити дива. Його святе ім’я згадується в 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер. У народі казали, що 7 листопада плаче навіть природа – дощиком або снігом. Потрібно було згадати всіх сірих та убогих, нещасних та скривджених, пожаліти їх.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Торговцям заборонялося їсти хліб, інакше торгівлі не буде.

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;

Їжу після поминань не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Прикмети на 7 листопада

Народ називав цей день "бабські або дідівські плачі". Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими. Крім того, будь-яка жінка вважала цього дня своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами.

Цього дня і наступного найчастіше спостерігається дощ або сніг. За повір’ям, це природа оплакує людей, які пішли в інший світ. Наші предки 7 листопада ходили на кладовище, запалювали свічки. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі.

Pexels

Іменини 7 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 7 листопада, святкують: Афанасій, Валерій.

Читайте також:

Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках

побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати

Церковні свята у листопаді 2021: православний календар на місяць

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання