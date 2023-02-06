7 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 7 лютого, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія Богослова. Народився він 326 року у сім'ї єпископа Назіанського Григорія та його дружини Нонни. Вона дала обіцянку, що її, ще ненароджений син, буде служити Господу. Тому доклала всіх зусиль, щоб так і сталося. Пізніше Григорій Богослов згадував, що саме виховання матері для нього залишається найціннішим.

Також отримав Григорій і хорошу світську освіту. Навчався він в школах Кесарії Палестинської, а потім продовжив навчання в Олександрії, де вивчив детально твори Орігена. Закінчив свою освіту в Афінах, там же познайомився з Василієм Великим і сильно з ним зблизився. У віці 26 років Григорій отримав хрещення.

Після Афін святитель вирішив повернутися до рідного міста. Там йому відразу запропонували світську посаду, від якої він довгий час ухилявся. Своє життя проводив Григорій над читанням Божого Слова, роздумами про Бога, писанням натхнених пісень, служінням батьків, які вже зістарилися.

Також деякий час провів Григорій зі своїм другом Василієм Великим в пустелі. В той час батько Григорія Богослова вже займав посаду єпископа та потребував помічника. Тому покликав він свого сина, попросив повернутися з пустелі і зайняти сан. Це неабияк злякало молодого чоловіка. Тому він спочатку пожив на самоті в пустелі, а потім, заспокоївшись, повернувся і прийняв обов'язки пресвітера.

Згодом Григорій прийняв посвячення в єпископи міста Сасим, але продовжував працювати на свого батька. 374 року помер батько святителя, а пізніше і його матір. Ще деякий час Григорій продовжував справу батька, однак сильно захворів і після цього пішов жити в окрему обитель. Пробув там три роки, які провів у пості та молитві.

Через три роки обрали його архієпископом Константинопільським. Це була епоха сильного панування аріан, які глузували з Григорія, закидали камінням і навіть підсилали вбивць. Проте він продовжував благородну справу і щодня навертав з єресі велику кількість людей. Християнство знову розквітло, коли на трон зійшов імператор Феодосій. Після цього Григорій зміг з чистим серцем покинути кафедру і піти жити в невелике селище, звідки був родом.

На честь святителя 7 лютого в народі святкували свято "Григоріїв день".

Прикмети 7 лютого

Народні прикмети 7 лютого / Фото: Pexels

7 лютого випав свіжий сніг, значить наступна зима буде пізньою

Сильний снігопад означає, що буде рання весна.

Зранку почули спів синиці, чекайте на похолодання.

А якщо цвірінькають горобці, буде потепління.

Що завтра не можна робити

Не варто ображати своїх рідних і близьких людей через дрібниці. Церква забороняє цього дня лаятися, сваритися, ображатися, лінуватися та лихословити. Також краще не пити алкоголю.

Що можна робити завтра

Серед наших предків існувало повір'я, що погода вказує на ту, яка буде наступної зими. Також намагалися цього дня зробити якомога більше добрих справ, не розповідаючи про них нікому.

Читайте також: