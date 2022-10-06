7 ракетних ударів по Запоріжжю: рятувальнии показали жахливі фото розгромлених житлових будинків

Росія вдарила ракетами у житлові будинки, в яких спали мирні жителі.

Над ранок 6 жовтня окупанти завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Ракети влучили у житлові будинки, коли їхні мешканці спали вдома.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"7 ракетних ударів по Запоріжжю! Зруйновані житлові будинки та життя. Життя цивільних мешканців, які спокійно спали дома уночі", - розповіли надзвичайники.

Зараз рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Роботи тривають, на місці працюють усі відповідні служби.

"Росія - держава терорист!", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Будинки в центральній частині міста зазнали значних руйнувань, є постраждалі, людей рятувальники дістають з-під завалів.

В Офісі президента України відреагували на ракетні удари окупантів. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми і додав, що "російське питання необхідно вирішити раз і назавжди".