7 речей, які не можуть терпіти чоловіки в жінках "за сорок"

З віком жінки часто змінюються, починають менше уваги приділяти тому, що раніше було важливим. Обирають комфорт, забуваючи про красу тощо. Зрілі жінки подобаються чоловікам за сорок, але, водночас, є певні речі, які представники сильної статі терпіти не можуть. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Варто пам'ятати, що вік - не привід ненавидіти своє відображення в дзеркалі. Тим більше, що чоловікам подобаються різні жінки. Але звернути увагу на певні моменти все ж варто.

Скажіть "ні" коротким стрижкам

Більшість стилістів в один голос стверджують, що дамам "за сорок" не варто носити довге волосся. Навіть називають таких жінок "літніми русалками". Однак, чоловіки в цьому запитанні залишаються непохитними. В будь-якому віці їм більше подобається саме довге волосся, а не коротка стрижка. Особливо коли вона відкриває скроні. А тому, якщо ваше волосся все ще здорове на вигляд, густе та красиве - не потрібно задумуватися над зміною іміджа. Навіть, коли ваш вік вже перейшов четвертий десяток.

Проблеми з зайвою вагою

Чоловіки терпіти не можуть жінок за сорок, які перестали слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Однак, ця метаморфоза відбувається практично з усіма зрілими дамами. Кожна друга починає швидко набирати зайві кілограми, а дехто навіть страждає на ожиріння. І ця проблема має свої причини: постійні стреси на роботі і вдома, погана екологія великих міст, переїдання, нездорові продукти харчування. Проте здаватися і просто споглядати, як цифри на вагах ростуть, не потрібно. Знайдіть трішки вільного часу для прогулянки, відвідайте басейн чи займайтесь легкою гімнастикою зранку. Не варто забувати і про здорове харчування. Навіть якщо ви не хочете зменшувати свою вагу заради чоловіків, такі звички позитивно вплинуть на здоров'я.

Не забувайте відвідувати стоматолога

Золоті коронки, помітний карієс та відсутність зубів - ці речі сильно прибавляють віку жінкам. Однак, цю проблему можна помітити навіть у тих, хто намагається доглядати за собою. Чомусь багато жінок вважає, що краще витратити кілька тисяч на нову золоту прикрасу чи придбати собі шубку, яку вони так і не одягнуть, аніж сходити до стоматолога. Пам'ятайте, приємна усмішка здатна розтопити будь-яке серце, а тим більше чоловіче.

Поява "вусиків"

У жінок за сорок над верхньою губою часто з'являється невеликий пушок. Не варто засмучуватися, адже це природні зміни, які пов'язані з гормональним фоном. Однак, більшість чоловіків терпіти не можуть такі "вусики". Воно і не дивно, адже вони не додають жінці чарівності. Сьогодні не потрібно їх збривати або вищипувати, можна просто записатися на лазерну епіляцію.

Носіть підбори

Звичайно, робити це кожного дня в будь-якому віці не варто. Але на особливі події чи свята краще підібрати елегантне взуття на підборах, замість балеток чи "човників" на пласкій підошві. Чоловіків цей момент дуже злить, адже вони хочуть бачити красиві жіночі ніжки, навіть якщо дамі вже за сорок.

Замініть велику сумку на елегантний клатч

Це може здивувати, але чоловікам дуже не подобаються ці зручні аксесуари, які полюбляють старші жінки. Такі дами, на думку чоловіків, надто господарські та навіть асексуальні. До речі, проводилися дослідження, які показали, що у жінок, які носять маленькі сумочки, більше шансів на знайомство.

Без оцінюючих поглядів

Одноголосно всім чоловікам без вийнятку у зрілих жінок не подобається той особливих погляд, коли дами дивляться на потенційного кавалера надто оцінююче. Так, наче бачать всі недоліки наскрізь. Тож, можливо, своє вміння розбиратися у чоловічій натурі краще сховати поглибше?