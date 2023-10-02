"7 рекомендацій Єврокомісії": Зеленський надав подробиці про унікальну Раду ЄС із закордонних справ в Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародне право "може виграти лише тут, в Україні, і виграє". Про це очільник держави сказав на тлі інформації про засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, що розпочалося 2 жовтня у Києві і стало першою в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.

Подробиці президент України розповів під час вечірнього звернення 2 жовтня.

"Дуже символічний день: відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання і як будуть вирішуватися, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу", – зазначив Зеленський.

У Києві були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Зеленський назвав зутріч "дуже продуктивною та змістовною, в інтересах усієї Європи".

Такий виїзний формат роботи цієї Ради вперше відбувається за межами Європейського Союзу.

"Але це формально поза межами. Всі ми знаємо, що це лише питання часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей і рівність націй, цінує міжнародне право", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що під час засідання лідери країн обговорювали повноправне приєднання України до ЄС.

"Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів", – сказав президент України.

Зеленський спілкувався з усіма вищими дипломатами ЄС на двосторонньому рівні, на рівні всієї спільноти.

"У нас була хороша дискусія. І з багатьох питань. Ключове, звичайно, наш захист у цій війні, яка є агресією Росії не лише проти України як держави, але й проти України як символу того, якою вільною та демократичною може бути Європа", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель також запевнив, що підтримка України з боку ЄС не залежить від розвитку бойових дій в Україні. Він наголосив на необхідності надання Україні зброї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є лише місяць! Україна має завершити реформи задля переговорів щодо вступу в ЄС

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