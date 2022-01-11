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7-річний хлопчик став сиротою: у Запорізькій області в моторошній ДТП загинули поліцейський та його дружина

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7-річний хлопчик став сиротою: у Запорізькій області в моторошній ДТП загинули поліцейський та його дружина

Фото: ДСНС у Запорізькій області, Нацполіція у Запорізькій області. Колаж: ТСН.ua

У Нацполіції повідомили, що покійний добре виконував свої обов'язки та не мав дисциплінарних стягнень. 

У м. Мелітополь Запорізької області у вівторок, 11 січня, у моторошній ДТП загинули 36-річний поліцейський та його 31-річна дружина. Сиротою залишився 7-річний син подружжя. 

Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області. 

У поліції повідомили, що в аварії загинули інспектор відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції 36-річний Єлісеєв Іван та його 31-річна дружина. 

© ДСНС у Запорізькій області
ДСНС у Запорізькій області

Іван Єлісеєв у МВС працював від 2005 року, від 2015 року - в Нацполіції. З січня  2021 року капітан поліції був на посаді інспектора відділу реагування патрульної поліції  Мелітопольського районного управління.  

У Нацполіції додали, що покійний добре виконував свої обов'язки та не мав дисциплінарних стягнень. 

Нагадаємо:

  • У Мелітополі Запорізької області вночі 11 січня сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля на великій швидкості влетів у дерево.

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