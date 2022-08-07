7 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

7 серпня 2022 року – неділя. 165-й день війни Росії проти України. 219-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України. Перша неділя серпня стала офіційним святом Повітряних сил ЗСУ від 2007 року. Святкування було встановлено президентом в день скасування дня Військ Протиповітряної оборони.

А ще 7 серпня - День сестер. Це неофіційне свято, однак воно є додатковим нагадуванням про особливу цінність родинних відносин. Сестрам найчастіше довіряють таємниці, які більше не можна відкрити нікому.

Також 7 серпня - Міжнародний день прощення. Свято щороку припадає на першу неділю серпня. Започаткував його Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав цього дня простит всіх людей та себе самого, щоб зцілити душу від ненависті, образи, зради.

7 серпня - День професійного спікера. Свято було запроваджене з метою об'єднання всіх людей, які виходять на сцену та не бояться говорити про важливі речі, інформують, навчають та розповсюджують інформацію.

7 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Важливе свято для всіх вірян, яке присвячується дню смерті правденої Анни, матері Діви Марії. Її вважають покровителькою жінок та матерів.

Пам’ятні дати 6 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 серпня:

1888 рік — знайдена перша жертва Джека-Різника;

1918 рік — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;

1920 рік — у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;

1942 рік — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 рік — Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 рік — у США приймають Тонкінська резолюція, що дозволяє розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1968 рік — у Лондоні українські емігранти закидають камінням посольство Радянського Союзу;

1970 рік — проведено перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 рік — частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;

1998 рік — відбуваються терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;

2000 рік — японці винаходять водневий електромобіль;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценованої спецпровокації російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.

7 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 7 серпня називали Анна Зимовказниця. Наші предки визначали цього дня, якою буде погода взимку. Віж 7 серпня ночі та ранки стають холодними. Також цього дня вшановували коней. Їх не виводили на роботу, а натомість купали, пригощали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 серпня

Які сьогодні іменини: Олександр, Анна.

7 серпня народилися:

1819 рік — український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш;

1873 рік — український історик літератури і мови Дмитро Абрамович;

1901 рік — кіноактриса і кінорежисерка Солнцева Юлія Іполитівна;

1982 рік — багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, геройка України Яна Клочкова.

Погода на 7 серпня

7 серпня в Києві ясно до обіда, вдень дощ з грозою, який увечері перейде в дощ. У Львові хмарно увесь день, вночі дощ з грозою, який зміниться на дощ і йтиме до середини дня. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +20 вночі. У Львові +20 вдень та +14 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +22 вночі.