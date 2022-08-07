7 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

7 серпня 2022 року – неділя. 165-й день війни Росії проти України. 219-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
7 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України. Перша неділя серпня стала офіційним святом Повітряних сил ЗСУ від 2007 року. Святкування було встановлено президентом в день скасування дня Військ Протиповітряної оборони.
А ще 7 серпня - День сестер. Це неофіційне свято, однак воно є додатковим нагадуванням про особливу цінність родинних відносин. Сестрам найчастіше довіряють таємниці, які більше не можна відкрити нікому.
Також 7 серпня - Міжнародний день прощення. Свято щороку припадає на першу неділю серпня. Започаткував його Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав цього дня простит всіх людей та себе самого, щоб зцілити душу від ненависті, образи, зради.
7 серпня - День професійного спікера. Свято було запроваджене з метою об'єднання всіх людей, які виходять на сцену та не бояться говорити про важливі речі, інформують, навчають та розповсюджують інформацію.
7 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі
7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Важливе свято для всіх вірян, яке присвячується дню смерті правденої Анни, матері Діви Марії. Її вважають покровителькою жінок та матерів.
Пам’ятні дати 6 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 серпня:
- 1888 рік — знайдена перша жертва Джека-Різника;
- 1918 рік — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;
- 1920 рік — у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;
- 1942 рік — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;
- 1960 рік — Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;
- 1964 рік — у США приймають Тонкінська резолюція, що дозволяє розширити участь США у війні у В'єтнамі;
- 1968 рік — у Лондоні українські емігранти закидають камінням посольство Радянського Союзу;
- 1970 рік — проведено перший комп'ютерний шаховий турнір;
- 1993 рік — частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;
- 1998 рік — відбуваються терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;
- 2000 рік — японці винаходять водневий електромобіль;
- 2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценованої спецпровокації російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.
7 серпня: яке сьогодні народне свято
В народі 7 серпня називали Анна Зимовказниця. Наші предки визначали цього дня, якою буде погода взимку. Віж 7 серпня ночі та ранки стають холодними. Також цього дня вшановували коней. Їх не виводили на роботу, а натомість купали, пригощали.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 серпня
Які сьогодні іменини: Олександр, Анна.
7 серпня народилися:
- 1819 рік — український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш;
- 1873 рік — український історик літератури і мови Дмитро Абрамович;
- 1901 рік — кіноактриса і кінорежисерка Солнцева Юлія Іполитівна;
- 1982 рік — багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, геройка України Яна Клочкова.
Погода на 7 серпня
7 серпня в Києві ясно до обіда, вдень дощ з грозою, який увечері перейде в дощ. У Львові хмарно увесь день, вночі дощ з грозою, який зміниться на дощ і йтиме до середини дня. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві +28 вдень та +20 вночі. У Львові +20 вдень та +14 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +22 вночі.