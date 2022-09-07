7 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

7 вересня 2022 року – середа. 196-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 115 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 вересня - День воєнної розвідки України. Воєнна розвідка (дуже важливо не плутати з військовою розвідкою) - це служба, яка здійснює розвідувальну діяльність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-економічній, воєнно-технічній, екологічній та інформаційній сферах. Головна мета свята - продемонструвати важливе значення воєнної розвідки, адже саме від неї залежить те, на якому рівні будуть захищатися інтереси держави.

Також 7 вересня - Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена. Це досить рідкісна генетична хвороба, яка з'являється через нестачу білка дистрофіна. М'язові волокна слабнуть і з часом заміщуються жировими відкладеннями, а потім і зовсім руйнуються. Хворіють цим рідкісним захворюванням лише хлопчики.

А ще 7 вересня - Всесвітній день знищення військової іграшки. Це свято було створене за ініціативою Всесвітньої організації допомоги сиротам та дітям, які були позбавлені піклування рідних батьків. Багато лікарів та психологів вважають, що військові іграшки здатні програмувати дітей на агресію та створюють хибне уявлення про смерть.

7 вересня - Глобальний день пошуку талантів (Global Talent Acquisition Day). Пошук талантів - це процес відбору кваліфікованих спеціалістів в різних галузях. В цій сфері працюють рекрутери, спеціалісти з відділу управління персоналом, менеджери з найму тощо.

Яке сьогодні, 7 вересня, церковне свято

7 вересня - день пам'яті апостолів Тита і Варфоломея / Фото: commons.wikimedia.org

7 вересня в церковному календарі – день пам'яті апостолів Тита і Варфоломея. Святий Тит - апостол з 70-ти, народився у сім'ї язичників, його батьки заперечували будь-яку іншу віру. У віці 49 років він почав супроводжувати апостолів Павла та Варнаву на Єрусалимський собор. Незабаром став єпископом острова Крит.

Варфоломей був учнем Ісуса Христа з числа 12-ти апостолів. Його схопили язичники через проповідування Слова Божого та розіп'яли на хресті головою донизу. Потім з іще живого здерли шкіру та відрубали голову.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 вересня

Які сьогодні іменини: Іван, Володимир, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 7 вересня є гірський кришталь. Досить твердий та прозорий камінь, який зовні може нагадувати звичайне скло. Здавна вірили, що гірський кришталь відрізняється деякими лікувальними властивостями: протизапальними, знеболюючими, регенеруючими та заспокійливими.

В цей день народилися:

1861 рік — ботанік, генетик, еволюціоніст, один з основоположників фітоценології; походив від запорозьких козаків Коржинський Сергій Іванович;

1875 рік — український живописець, педагог і громадський діяч Олександр Мурашко;

1915 рік — український живописець Сергій Солодовник;

1936 рік — українська художниця Тетяна Голембієвська;

1964 рік — українська художниця Рибачук Марина Василівна;

1970 рік — український партизан Війни на сході України, Герой України Володимир Жемчугов.

Що не можна робити в цей день

Не варто робити ремонт та будувати будинок.

Не рекомендується переїжджати на нове місце, інакше не буде вам там щастя.

Заборонено стригти та фабувати волосся.

Народні прикмети і традиції на 7 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо багато грибів - зима буде довга та сніжна;

маленькі діти погано сплять - на погіршення погоди;

багато зерна - зима буде суворою;

перелітні птахи на землю сідають - буде тепла погода.

В народі 7 вересня називали Варфоломієв день. До цього дня вже завершувалася грибна пора, навіть вважалося, що гриби, зібрані сьогодні, - це останні, які придатні для консервації.

Погода на сьогодні, 7 вересня

Сьогодні, 7 вересня, в Києві зранку хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясний день, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +7 вночі. У Львові +19 вдень та +5 вночі. У Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +19 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 7 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 вересня: