7 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня євреї продовжують святкувати юдейський Новий рік Рош га-Шана.

Який сьогодні день

У вівторок, 7 вересня, у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена, День відмови від військової іграшки та День мережива. В Україні цього дня святкують День військової розвідки України, у Бразилії - День Незалежності, у Мозамбіку - День перемоги, в Австралії - Національний день тварин, що знаходяться під загрозою зникнення.

Пам'ятні дати 7 вересня

70 — римляни захопили і сплюндрували Єрусалим.

1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату звичайно вважають за початок заселення українцями Кубані.

1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії.

1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.

1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.

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Церковне свято сьогодні 7 вересня

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Тита - апостола від сімдесяти, учня святого Павла.

Тит народився на острові Крит в сім'ї язичників. Невідомо, коли він вирішив звернутися до християнства, але існують відомості, що в 49 році він вже супроводжував святих Павла і Варнаву до Єрусалимського собору. Подорожуючи Грецією разом з Павлом, Тит виконував доручення святого апостола і проповідував християнство, звертаючи місцеві церкви до своєї віри. Згодом Павло поставив двох своїх найвідданіших учнів єпископами: Тимофія - в Ефесі, а Тита - на Криті. Згідно з переказами, Тит залишався єпископом до своєї смерті 107 року, встигнувши відвідати Павла в Римі, де апостол нудився в ув'язненні.

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Що не можна робити цього дня

Не можна будувати

Не можна брати дітей до лісу

Не можна позичати гроші

Не можна лаятися

Прикмети на 7 вересня

На Русі в дні сильного листопада, які наступали на Тита, люди зазвичай йшли до лісу по гриби. "Святий Тит останній гриб ростить", - говорили вони. А сільські майстри намагалися сплести до Листопадника побільше козубеньок і кошиків. Відповідно, і на селянських столах на Тита бували грибні страви: смажені зі сметаною гриби, грибні пироги та грибні супи. Врожай грибів міг віщувати, якою буде зима. Якщо грибів в лісах було багато, слід чекати на довгі холоди.

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Ворони каркають ніж зазвичай - незабаром почнеться дощ.

Якщо ручка ковша сузір'я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють - чекати заморозків.

Після того, як на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і вся зима: "обличчям" вгору - прохолодною; вниз - теплою.

Іменини 7 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 7 вересня, святкують: Володимир, Іван, Мойсей.

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