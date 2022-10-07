7 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

7 жовтня 2022 року – п’ятниця. 226-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 85 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
7 жовтня - Всесвітній день таблиці множення. Свято щорічно припадає на першу п'ятницю жовтня. А святкувати його почали від 2010 року. Ще чотири тисячі років тому з'явилася найбільш давня таблиця для шестидесяткового числення. Її використовували давні вавилоняни. А перша таблиця множення, яка візуально схожа на сучасну, була створена в Китаї понад 300 тисяч років до н.е. Виготовляли її з бамбукових дощещок і використовували для розрахунку десяткових чисел.
Також 7 жовтня - Всесвітній день дій за гідну працю. Профлідери різноманітними способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості - мітинги, ходи, зустрічі з представниками влади, пікети тощо.
А ще 7 жовтня - Всесвітній день усмішки. З'явилося свято 1999 року і щороку припадає на першу п'ятницю жовтня. Цей день обрали не випадково - в п'ятницю, яка чередує двом вихідним, завжди хочеться посміхатися. Свято створили на честь Харві Болл - відомого тим, що він намалював знаменитий смайлик. 1963 року він отримав замовлення на створення рекламного символу від однієї з американських страхових компаній. Головна мета символу була підняти настрій та бойовий дух співробітників. Болл думав не довго. І згодом намалював жовте усміхнене обличчя. За свою роботу він отримав 45 доларів. Символ, створений Боллом, так сподобався компанії, що його видали свім співробітникам у вигляді значка.
7 жовтня - Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day). Невралгія трійчастого нерва - найболючіший стан у порівнянні з іншими видами болю. Цього дня людям розповідають про цю хворобу і способи боротьби з нею.
Також 7 жовтня - Міжнародний день листоноші. Свято заснували на честь зусиль першого розносчика газет в США музеєм Нью-Йорка 1833 року. Тоді 10-річний Бларні Флаерті вперше взяв у руки стос газет і вийшов на вулицю. Тоді хлопець кричав "Газета!" і давав у руки перехожих видання. А саме свято започаткували 1969 року.
Яке сьогодні, 7 жовтня, церковне свято
7 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Копрія. Новонародженого Копрія знайшли монахи обителі святого Феодосія в Палестині. Так як він лежав на купі перегною (копрія), то вирішили його так і назвати. Виховувався в монастирі. Згодом прийняв постриг і провів в обителі все своє життя. Мирно помер у віці 90 років.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 жовтня
Які сьогодні іменини: Владислав, Антон, Давид, Семен, Дмитро, Степан, Фекла.
Талісманом людини, народженої 7 жовтня є агат. Крім цікавого зовнішнього вигляду, цей камінь ще й позитивно впливає на самопочуття власника. Здавна агат, особливо чорний, вважали магічним каменем.
В цей день народилися:
- 1885 рік — український архітектор Євген Кароль Червінський;
- 1890 рік — український історик, архівіст, бібліограф Ольга Багалій-Татаринова;
- 1903 рік — український та американський композитор, поет і літератор Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк);
- 1909 рік — українсько-американський піаніст і педагог Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський);
- 1926 рік — український фольклорист, народознавець, публіцист Авксентій Яківчук;
- 1953 рік — український історик, журналіст, науковець, громадський діяч Іван Забіяка;
- 1957 рік — український журналіст Олександр Бутко.
Що не можна робити в цей день
- Заборонено лаяти дитину та відмахуватися від її проблем.
- Не варто сьогодні ходити в гості.
- Не можна залишати будинок без нагляду.
Народні прикмети і традиції на 7 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: чутно грім - зима буде ясною і без снігу;
- багато жолудів - зимою буде сильний мороз;
- птахи летять низько над землею - чекайте на ранню та холодну зиму;
- великий урожай горобини і калини на холодну зиму.
В народі 7 жовтня називали Запрядальня. Зустрічали цей день з піснями і танцями. А увечері обов'язково запалювали вогні та молотили зерно. А щоб задобрити духа млина (овинника), залишали на ніч йому миску каші.
Погода на сьогодні, 7 жовтня
Сьогодні, 7 жовтня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві +16 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +19 вдень та +12 вночі.
Пам’ятні дати 7 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 7 жовтня:
- 1253 рік — відбулася коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV;
- 1571 рік — битва при Лепанто;
- 1620 рік — біля Могилева османи й татари розгромлюють військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви;
- 1806 рік — у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;
- 1879 рік — Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу;
- 1903 рік — в провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;
- 1913 рік — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі;
- 1920 рік — перші сто жінок приймають до Оксфордського університету;
- 1926 рік — фашистська партія Італії проголошується "партією держави";
- 1943 рік — Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;
- 1950 рік — війська ООН вступають на територію Північної Кореї;
- 1952 рік — запатентовано штрих-код;
- 1976 рік — у Китаї арештують "банда чотирьох" на чолі з удовою Мао Цзедуна;
- 1982 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів;
- 1988 рік — у Ризі вперше з 1940 року піднімають латвійський національний прапор;
- 1990 рік — в Ізраїлі в зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;
- 1992 рік — Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;
- 1997 рік — засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;
- 1999 рік — британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;
- 2001 рік — в небо піднімається перший вертоліт незалежної України — АК1-3;
- 2001 рік — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська починають операцію "Відплата";
- 2007 рік — 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголошує на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.