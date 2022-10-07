7 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

7 жовтня 2022 року – п’ятниця. 226-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 85 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 жовтня - Всесвітній день таблиці множення. Свято щорічно припадає на першу п'ятницю жовтня. А святкувати його почали від 2010 року. Ще чотири тисячі років тому з'явилася найбільш давня таблиця для шестидесяткового числення. Її використовували давні вавилоняни. А перша таблиця множення, яка візуально схожа на сучасну, була створена в Китаї понад 300 тисяч років до н.е. Виготовляли її з бамбукових дощещок і використовували для розрахунку десяткових чисел.

Також 7 жовтня - Всесвітній день дій за гідну працю. Профлідери різноманітними способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості - мітинги, ходи, зустрічі з представниками влади, пікети тощо.

А ще 7 жовтня - Всесвітній день усмішки. З'явилося свято 1999 року і щороку припадає на першу п'ятницю жовтня. Цей день обрали не випадково - в п'ятницю, яка чередує двом вихідним, завжди хочеться посміхатися. Свято створили на честь Харві Болл - відомого тим, що він намалював знаменитий смайлик. 1963 року він отримав замовлення на створення рекламного символу від однієї з американських страхових компаній. Головна мета символу була підняти настрій та бойовий дух співробітників. Болл думав не довго. І згодом намалював жовте усміхнене обличчя. За свою роботу він отримав 45 доларів. Символ, створений Боллом, так сподобався компанії, що його видали свім співробітникам у вигляді значка.

7 жовтня - Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day). Невралгія трійчастого нерва - найболючіший стан у порівнянні з іншими видами болю. Цього дня людям розповідають про цю хворобу і способи боротьби з нею.

Також 7 жовтня - Міжнародний день листоноші. Свято заснували на честь зусиль першого розносчика газет в США музеєм Нью-Йорка 1833 року. Тоді 10-річний Бларні Флаерті вперше взяв у руки стос газет і вийшов на вулицю. Тоді хлопець кричав "Газета!" і давав у руки перехожих видання. А саме свято започаткували 1969 року.

Яке сьогодні, 7 жовтня, церковне свято

7 жовтня - день пам'яті преподобного Копрія / Фото: pixabay.com

7 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Копрія. Новонародженого Копрія знайшли монахи обителі святого Феодосія в Палестині. Так як він лежав на купі перегною (копрія), то вирішили його так і назвати. Виховувався в монастирі. Згодом прийняв постриг і провів в обителі все своє життя. Мирно помер у віці 90 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 жовтня

Які сьогодні іменини: Владислав, Антон, Давид, Семен, Дмитро, Степан, Фекла.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня є агат. Крім цікавого зовнішнього вигляду, цей камінь ще й позитивно впливає на самопочуття власника. Здавна агат, особливо чорний, вважали магічним каменем.

В цей день народилися:

1885 рік — український архітектор Євген Кароль Червінський;

1890 рік — український історик, архівіст, бібліограф Ольга Багалій-Татаринова;

1903 рік — український та американський композитор, поет і літератор Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк);

1909 рік — українсько-американський піаніст і педагог Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський);

1926 рік — український фольклорист, народознавець, публіцист Авксентій Яківчук;

1953 рік — український історик, журналіст, науковець, громадський діяч Іван Забіяка;

1957 рік — український журналіст Олександр Бутко.

Що не можна робити в цей день

Заборонено лаяти дитину та відмахуватися від її проблем.

Не варто сьогодні ходити в гості.

Не можна залишати будинок без нагляду.

Народні прикмети і традиції на 7 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім - зима буде ясною і без снігу;

багато жолудів - зимою буде сильний мороз;

птахи летять низько над землею - чекайте на ранню та холодну зиму;

великий урожай горобини і калини на холодну зиму.

В народі 7 жовтня називали Запрядальня. Зустрічали цей день з піснями і танцями. А увечері обов'язково запалювали вогні та молотили зерно. А щоб задобрити духа млина (овинника), залишали на ніч йому миску каші.

Погода на сьогодні, 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +19 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 7 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 жовтня: