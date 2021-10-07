7 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо на дубі багато жолудів, значить зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.

Який сьогодні день

У четвер, 7 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, Всесвітній день ввічливих людей, Всесвітній день дитячого церебрального паралічу, Міжнародний день листоноші, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

У Лаосі цього дня святкують День вчителя, у США - Національний день фрапе, в Пуерто-Рико - День хорошого ставлення, у Вірменії - День бібліотекаря, в Киргизстані - День цивільної авіації.

Пам'ятні дати 7 жовтня

1806 — у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.

1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу.

1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.

1918 — перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму.

1920 — перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету.

1952 — отримано патент на штрих-код.

1982 — у Нью-Йорку відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів.

2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

Ганна Політковська / Новая газета

Церковне свято сьогодні 7 жовтня

7 жовтня православна церква вшановує пам'ять ранньохристиянської святої Теклі Іконійської.

Текля народилася в місті Іконії (сучасна турецька Конья) в родині багатих язичників. У 18 років вона побралася зі знатним юнаком, але почувши проповідь апостола Павла, вирішила не виходити заміж, а присвятити себе служінню Богу. Її наречений, збентежений таким рішенням, попросив правителя заарештувати апостола по звинуваченню в тому, що він "забороняє дівам одружуватися". Текля таємно відвідувала Павла, підкуповуючи тюремну варту своїми коштовностями. Коли про це стало відомо, обох святих віддали під суд. Теклю звели на вогнище, але раптовий дощ погасив полум'я. Відомо, що пізніше Текля навернула до християнства свою матір. Сама ж вона дожила до 90 років і померла в печері, ховаючись від язичницьких жерців.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду

Не слід цього дня об’їдатися та зловживати алкоголем

Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним

Ще не можна брехати, щоб не накликати на свою сім’ю лиха.

Прикмети на 7 жовтня

У день Теклі жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали білі гриби. Якщо вдавалося набрати боровиків, їх подавали на стіл: смажили з картоплею або пекли пироги.

Цього дня грали весілля. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим. А ось дівчата ворожили на заміжжя - несли в баню калач і чекали, хто доторкнеться до руки. Якщо дотик був холодним - бути заміжньою за бідняком, якщо теплим - візьме в дружини чоловік заможний, а якщо ніхто красуню за руку не взяв - сидіти їй в дівках.

Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

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Іменини 7 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 7 жовтня, святкують: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Текля.

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