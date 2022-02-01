70% повідомлень про "замінування" об'єктів в Україні надходять з РФ і ОРДЛО - Монастирський

70% повідомлень про "замінування" об'єктів в Україні надходять з РФ і ОРДЛО - Монастирський

Ще 10% дзвінків з інформацією про нібито замінування в останні місяці надходять з Білорусі.

В Україні в останні місяці понад 70% дзвінків з інформацією щодо нібито замінування об'єктів надходять з території Російської Федерації та ОРДЛО, а ще 10% - з Республіки Білорусь.

Відповідні дані міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 31 січня озвучив в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Від початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про замінування, інформація стосувалася близько десяти тисяч об'єктів по всій Україні", - зазначив очільник МВС.

Він описав псевдозамінування як "елемент гібридної війни", додавши, що це організоване явище, і правоохоронці "чітко відстежують" ip-адреси та телефони, з яких надходять відповідні повідомлення.

За словами Монастирського, інформація щодо замінувань, яка надходить з території України, відстежується, зокрема, СБУ та кіберполіцією, а авторів неправдивих повідомлень притягують до відповідальності. Водночас часто порушниками виявляються неповнолітні.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що в Україні змінили формат реагування правоохоронних органів на відповідні випадки.

"Першою приїжджає поліція, наприклад, патрульна, яка повністю пройшла інструктаж з вибухотехніки та одразу приступає до огляду об'єкта, дає попередній висновок, чи є загроза. Якщо така загроза є, то вибухотехніки визначають цей об'єкт пріоритетним", - пояснив він.

В інших випадках, продовжив Монастирський, якщо попередньо загрози не виявлено, перевірка об'єкта, зокрема вокзалу чи школу, відбувається без перешкоджання його роботи.

"Питання "мінування" стало рутинним. Ми повинні розуміти, що 100% цих повідомлень були псевдомінуванням. Тому треба зберігати спокій у такій ситуації та розуміти, що фахівці можуть швидко провести огляд та дати відповідь, чи є загроза", - резюмував міністр МВС.

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