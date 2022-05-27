70 загиблих знайшли на території заводу в Маріуполі: окупанти скинули тіла у братську могилу (відео)

70 загиблих знайшли на території заводу в Маріуполі: окупанти скинули тіла у братську могилу (відео)

Тіла загиблих запакували в пластикові мішки та вивезли до братьскої могили.

У Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено під завалами близько 70 загиблих людей. Їхні тіла окупанти не ідентифіковували, а вивезли для поховання в братській могилі в с. Старий Крим.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Під час час розбору завалів МСЧ росії на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь", знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братьску могилу в с. Старий Крим", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що ідентифікації загиблих окупанти не проводили: "Та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл. Скількі таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?", - резюмував він.

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