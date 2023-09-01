"700 км — це не максимум": Данілов заінтригував заявою про українську далекобійну зброю

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

Україна готувалася до повномасштабного вторгнення РФ. Перший указ щодо створення власної далекобійної зброї президент Володимир Зеленський підписав ще у березні 2020 року.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів 1 вересня в ефірі телемарафону.

"Мало хто знає, це якраз відповідь наша щодо підготовки до війни. Перший указ президента відносно цієї програми був ще 1 березня 2020 року. Майте на увазі, що вже в січні-лютому 2020 року ми готували відповідне рішення РНБО з цього приводу. Це дуже складний процес, дуже складна техніка. Для того, щоб вона була сучасна, щоб долала відстань у тисячі кілометрів - це робота великих колективів. На сьогоднішній день ми маємо результат", - розповів Данілов.

Він запевнив, що вже найближчим часом "у декого буде палати в прямому сенсі цього слова".

"Можу сказати, що виробництво йде. Вчора президент наголосив, що ціль, яка була вражена, знаходилась на відстані 700 км. Але це не крайнє обмеження цього виробу", - зауважив Данілов.

Запуск української ракети / Фото з твітера Олексія Данілова

Секретар РНБО також наголосив, що Україна не воює з пересічними громадянами Російської Федерації.

"Наша зброя застосовується суто по військових об'єктах, згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил. Ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, де є цивільне населення. Це велика різниця з терористами, які знаходяться поруч з нами", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов показав запуск української далекобійної ракети, яка вразила ворожу ціль на відстані аж 700 кілометрів.

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