75-річна народна артистка України віддала шахраям понад 128 тисяч доларів і 400 тисяч грн

75-річна народна артистка України стала жертвою аферистів - псевдоспівробітник СБУ виманив у жінки понад 128 тисяч доларів та 400 тисяч грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 75-річній киянці зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Він повідомив, що жінку нібито підозрюють у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження. Для переконливості їй надсилали підроблені повістки та проводили через відеозв’язок так звані обшуки.

«Повіривши їм, жінка передала 128 тисч доларів США, а згодом, після повторного дзвінка, ще й переказала 400 тисяч грн», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці встановили, що гроші отримав 36-річний мешканець Сумщини, який через валютний обмін перерахував їх на криптогаманці третіх осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. За клопотанням прокуратури обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у понад 3,3 млн грн.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.

