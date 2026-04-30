ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
968
Час на прочитання
1 хв

75-річна народна артистка України віддала шахраям понад 128 тисяч доларів і 400 тисяч грн

Невідомий зателефонував жінці, представився співробітником СБУ і повідомив, що вона нібито перебуває під підозрою в державній зраді.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Коментарі
Фото ілюстроване / © ТСН

75-річна народна артистка України стала жертвою аферистів - псевдоспівробітник СБУ виманив у жінки понад 128 тисяч доларів та 400 тисяч грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 75-річній киянці зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Він повідомив, що жінку нібито підозрюють у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження. Для переконливості їй надсилали підроблені повістки та проводили через відеозв’язок так звані обшуки.

«Повіривши їм, жінка передала 128 тисч доларів США, а згодом, після повторного дзвінка, ще й переказала 400 тисяч грн», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці встановили, що гроші отримав 36-річний мешканець Сумщини, який через валютний обмін перерахував їх на криптогаманці третіх осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. За клопотанням прокуратури обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у понад 3,3 млн грн.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
968
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie