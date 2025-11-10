ТСН у соціальних мережах

75 ударів руками, ногами та ніжкою від столу: на Закарпатті чоловік убив 10-річну падчерку

Під час побиття дитини мати перебувала вдома, але ніяк не втрутилася, щоб захистити дівчинку.

Чоловік проведе решту життя за ґратами

Чоловік проведе решту життя за ґратами / © Freepik

На Закарпатті до довічного ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство 10-річної падчерки.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Чоловік завдав дитині понад 75 ударів — руками, ногами та дерев’яною ніжкою від столу. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також постраждала й п’ятирічна сестра дівчинки — у неї зафіксували щонайменше 12 ударів», — йдеться у повідомленні.

Після побиття, яке призвело до смерті однієї з дівчат, дорослі не викликали медиків і не надали допомоги. Вітчим і мати просто лягли спати, залишивши дітей самих.

Одразу після трагедії чоловіка затримали. Його визнано винним у побитті та навмисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Також у суді окремо розглядається справа щодо матері, яка перебувала вдома, бачила побиття, але не втрутилася. Їй інкриміновано залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

