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75 вибухів: ворог знову обстрілює Сумщину, є поранені

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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75 вибухів: ворог знову обстрілює Сумщину, є поранені

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 25 червня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння.

Зафіксовано 76 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська та Новослобідська громади.

  • Новослобідська громада: був обстріл с міномета (1 вибух).
  • Білопільська громада:  здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріли з артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств.Також був обстріл з СПГ-9 (9 вибухів).
  • Миропільська громада: росіяни били з мінометів (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 2 житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль.
  • Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (11 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів). У  зв'язку одним з обстрілів відбулося загоряння сухої трави.
  • Юнаківська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина

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Дата публікації
Перегляди
90
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