«77– Енергія життя»: Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та  електронну бібліотеку

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Презентація відбулася у Київському університеті культури в межах ювілейного проєкту «77– Енергія життя».

Відтепер електронний каталог книг розміщений на офіційному сайті Михайла Поплавського, де всі охочі зможуть ознайомитися з ними.

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Бібліографія автора охоплює різні періоди його творчої, управлінської та педагогічної діяльності. Це підручники й навчальні посібники, історико-публіцистичні праці, енциклопедичні та автобіографічні видання, книги про українську культуру, шоу-бізнес, національні проєкти, лідерство й особистісний розвиток.

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Книги, що зберігають історію

Серед знакових праць — «Антологія сучасної української естради» (2003; перевидання — 2004, 2009). У ній зібрано творчі біографії виконавців і музичних колективів, матеріали про композиторів, поетів-піснярів і продюсерів, дискографії, цікаві факти та історії з життя представників українського шоу-бізнесу.

Важливе місце посідає двотомна історико-публіцистична праця «Енциклопедія незалежності у документах і фактах». Перший том охоплює 1990–2006 роки, другий — 2007–2021 роки. У книгах простежується хронологія становлення незалежної України крізь призму діяльності Університету культури, його ректора, публікацій у засобах масової інформації та відеоархівів.

Це документальне свідчення суспільних, культурних і медійних трансформацій, що дає змогу простежити події та процеси, які впливали на розвиток сучасної України.

Окремий напрям — масштабні культурні, телевізійні та мистецькі проєкти, засновником, ідейним натхненником і продюсером яких є Михайло Поплавський.

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Зокрема, книга «Національні проєкти» (2026) систематизує понад три десятиліття культурно-освітніх ініціатив. На її сторінках — історія Всеукраїнського дитячого конкурсу «Крок до зірок» (з 1997 року), телевізійного проєкту «Наша пісня» (з 2004 року), шоу «Шеф-кухар країни» (з 2010 року), Шевченківського вечора «Ми діти твої, Україно!» (з 2013 року), концертної програми «Мамо, вічна і кохана!» (з 2013 року), Національної музичної премії «Українська пісня року» (з 2016 року) та інших ініціатив.

Для студентів творчих і медійних спеціальностей ця книга є практичним матеріалом про зародження ідей, продюсування, масштабування культурних ініціатив, роботу з аудиторією та формування національних брендів.

Освіта, перевірена практикою

Значну частину бібліотеки становлять підручники та навчальні посібники, створені для підготовки майбутніх фахівців. Серед них: «Менеджер культури» (1993), «Азбука паблік рілейшнз» (1997; оновлене видання — 2007), «Менеджер шоу-бізнесу» (1999), «Управління персоналом» (2000), «Шоу-бізнес: теорія, історія, практика» (2001), «20 — принципів управління, або як керувати собою і людьми» (2006), «Менеджмент. Маркетинг» (2008), «Імідж» (2009), «Лідерство як бренд» (2009; перевидання — 2016), «Готельно-ресторанний сервіс» (2010, 2011, 2016), «Кулінарологія» (2018).

Тематика праць охоплює менеджмент, маркетинг, PR, комунікації, управління персоналом, індустрію гостинності та шоу-бізнес. У них теоретичні знання поєднуються з практичним досвідом, допомагаючи зрозуміти принципи функціонування сучасних креативних індустрій.

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Під час зустрічі Михайло Поплавський наголосив, що головним проєктом його життя став Київський національний університет культури і мистецтв. Він також підкреслив особливу роль освіти, інтелекту та інновацій у сучасному світі, де важливими є здатність мислити, аналізувати, креативно діяти й адаптуватися до нових викликів.

«Життя у стилі фанк» — філософія життя

Особливу увагу під час презентації приділили книзі «Життя у стилі фанк» (2023). Це розповідь про життєву філософію автора, його енергію, драйв, креативність, сміливість у рішеннях, прагнення досягати цілей і вміння цінувати кожен день.

Книга розкриває різні грані особистості Михайла Поплавського: від юності й навчання до управлінської діяльності, творчості, створення національних проєктів, організації масштабних шоу та втілення амбітних задумів.

«Понад шістдесят книг — це не просто цифра, а історія мого життя на зламі тисячоліть. Це роки пошуків, сумнівів, відкриттів і перемог. Кожна сторінка — це думки, пережиті моменти і професійно-практичний досвід. Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням — як джерело натхнення, як можливість побачити світ моїми очима», — зазначив Михайло Поплавський.

Спадщина, що надихає майбутнє

Окремою частиною презентації стало представлення «Родоводу Михайла Поплавського». За словами автора, згідно з архівними джерелами, його три пращури були сотниками Війська Запорізького.

На завершення зустрічі Михайло Поплавський подарував усім присутнім книгу «Життя у стилі фанк». Після презентації відбулася автограф-сесія.

«77– Енергія життя» — це не лише про роки, а й про досвід, творчість, ідеї та знання, які залишаються у спадок наступним поколінням. Адже справжня спадщина — це не тільки книги й досягнення, а й історії, цінності та досвід, що надихають інших мислити масштабно, діяти сміливо й створювати власну історію успіху! Тримаймо разом українську хвилю!» – сказав Михайло Поплавський.

#Михайло Поплавський#Національні проєкти# Крок до зірок#Українська пісня року#Університет культури

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