77-річного чернівчанина і 68-річного викладача коледжу засудили за сексуальне розбещення дітей

На Буковині до 15 та 12 років за ґратами засудили двох пенсіонерів за розбещення дітей. Один з них – 77-річний чернівчанин, другий – 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

"Прокурори довели, що 77-річний чернівчанин впродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, зокрема за їх участі, створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат", - йдеться у повідомленні.

Він запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Чоловік фотографував дітей оголеними, а також за гроші вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи на відео.

Під час досудового розслідування виявлено 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту, зокрема з ознаками дитячої порнографії.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

"Дівчатка його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. Крім того, одна з потерпілих була його похресницею. Скориставшись їхньою довірою та необізнаністю, обвинувачений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він обумовлював дату, час та розмір грошової винагороди. Забезпечував клієнтів чистою постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. Інтимні зустрічі відбувались у нього в квартирі", - зазначають у прокуратурі.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів.

"Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від протиправних дій обвинувачених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні", - йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні обвинувачені вину визнали частково, проте прокурор надав достатньо доказів про їх причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Чернівці визнав винним 77-річного чернівчанина у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, а його 68-річного спільника у 29 епізодах, засудивши до 15 та 12 років в'язниці.

Розбещення неповнолітніх в Україні

Нагадаємо, 43-річний житель Ізмаїльського району Одеської області тривалий час насильно розбещував свою названу 13-річну доньку.

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