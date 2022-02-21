8 березня 2022 року: все про Міжнародний жіночий день, хто його придумав і традиції / pixabay.com

8 березня 2022 року: що це за свято, чому це “жіночий день” і хто його придумав?

8 березня 2022 року: що це за свято, чому це “жіночий день” і хто його придумав?

8 березня святкують Міжнародний жіночий день (International women's Day), якого не лише прийнято вітати жінок, але й відзначати їхні досягнення у політиці, науці, соціальній та економічній сферах. Що ж за свято 8 березня, хто його придумав і які традиції його святкування: читайте в матеріалі ТСН.ua.

8 березня: історія свята з давньоримських часів до кінця XX століття

Щось схоже на сучасний Міжнародний жіночий день, який у всьому світі святкується 8 березня, було ще за часів Давнього Риму. Тоді вільні дівчата і жінки вирушали до богині Вести за благословенням. Щоб продемонструвати богам свою прихильність, вони одягали найкращий одяг та найкоштовніші прикраси. Чоловіки ж цього дня дарували їм невеликі подарунки.

Але історія сучасного свята “Міжнародний жіночий день”, почалася саме 8 березня 1957 року. Тоді працівниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрації у боротьбі за рівні права: зниження робочого дня до 10 годин (було 16 годин) та однакову оплату праці чоловіків та жінок. Активістки також намагалися привернути увагу до не менш важливих проблем. Зокрема, жіночої освіти, покращення умов праці та можливості голосувати нарівні з чоловіками. Саме з 8 березня починається боротьба жінок за свої права.

Існує версія, що 8 березня як Міжнародний жіночий день придумала саме Клара Цеткін / commons.wikimedia.org

Після демонстрацій 8 березня першу дівчину прийняли в університет, а по всьому світі почали з’являтися жіночі профспілки.

Нові страйки у Нью-Йорку почалися 28 лютого 1908 року, коли на вулицях зібралося близько 15 тисяч незадоволених жінок. Через рік, 1909 року, американськими соціалістами було прийнято рішення запровадити міжнародний жіночий день. Тоді свято запропонували святкувати в останню неділю лютого.

1910 року Кларою Цеткін (діячкою німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху) було ініційовано створення Міжнародного жіночого дня, щоб жінки по всьому світі виходили на демонстрації та мітинги, відстоювали свої права і привертали увагу громадськості до гендерної нерівності.

На 8 березня святкування дня перенесли лише 1914 року. А 1975 року ООН проголосила цей день Міжнародним жіночим днем (International women's Day).

Хто придумав 8 березня: кілька основних версій

Міжнародний жіночий день, 8 березня, виник після демонстрацій жінок за рівні права з чоловіками / pixabay.com

Існує відразу три основні версії того, хто саме придумав Міжнародний жіночий день 8 березня.

За першою версією, 1910 року з Кларою Цеткін і Розою Люксембург під час Другої міжнародної конференції у Копенгагені зустрілися американські соціалісти. Саме там і було вирішено запровадити таке важливе для жіноцтва свято. Правда називалося воно по-іншому: Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за економічне, соціальне і політичне рівноправ’я з чоловіками. Проте дату 8 березня для святкування обрали не відразу. Спочатку в Європі всі заходи проводилися 19 березня.

За другою версією, Міжнародний жіночий день виник після демонстрацій текстильниць, які проходили на території США, особливо в Нью-Йорку. Вони вимагали покращення умов праці, а також збільшення заробітної плати, щоб вона зрівнялася з чоловічою. З 8 березня 1910 року свято запровадили в Америці, а потім воно поширилося по інших країнах світу. Проте ця версія не пояснює, чому обрали саме цю дату.

За третьою версією, яка є досить цікавою, Клара Цеткін і Роза Люксембург обрали 8 березня для святкування Міжнародного жіночого дня, тому що ця цифра нагадує жіночі форми.

8 березня: традиції святкування свята жінок в Україні і світі

8 березня на Міжнародний жіночий день в Україні традиційно вітають жінок та дарують букети квітів, подарунки / pixabay.com

В Україні 8 березня традиційний вихідний, а тому свято прийнято святкувати в сімейному колі або з друзями. Чоловіки обов’язково приділяють увагу кожній жінці у своєму житті та дарують подарунки чи квіти бабусям, мамам, сестричкам, дружинам та донькам. 8 березня звідусіль звучать тости і компліменти.

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А як же святкують 8 березня у інших країнах світу? В Польщі та Німеччині вихідного дня не роблять. Але чоловіки обов’язково несуть своїм рідним і знайомим жінкам букети квітів.

В Литві 8 березня вважається святом приходу весни, яке асоціюється з коханням та красою жінок. Однак серед литовців існує чимало протилежних думок стосовно самого Міжнародного жіночого дня. Багато жінок не бачить сенсу у святкуванні цього свято, адже воно пов’язане з радянськими часами.

А в Італії 8 березня чоловіків в жодному разі не пускають в жіночу компанію. Саме так італійки святкують “день солідарності та незалежності” від представників сильної статі. В Греції ж на 8 березня жінки традиційно обливають чоловіків водою, користуючись своєю тимчасовою владою.