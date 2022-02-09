8 березня 2022 року: скільки українці відпочиватимуть на Міжнародний жіночий день? / Pexels

8 березня 2022 року: як будемо відпочивати в Україні, які робочі дні переносяться

8 березня 2022 року: як будемо відпочивати в Україні, які робочі дні переносяться

Хоча за вікном — останній місяць зими, українці вже думають про вихідні, які чекають на нас в березні. Як відпочиватимемо на Міжнародний жіночий день, який святкують 8 березня 2022 року, читайте в матеріалі ТСН.ua.

2022 року багато державних свят припадають на дні, які розташовані близько до суботи або неділі. В таких випадках святкування часто розтягується, а вихідні переносять, щоб можна було відпочити кілька днів поспіль. Так було, наприклад, з Новим роком та Різдвом Христовим, коли українці мали відразу 3 святкові вихідні поспіль. Міжнародний жіночий день 8 березня 2022 року порадує нас ще більше.

Вихідні на 8 березня 2022 року: як ми будемо святкувати і відпочивати

2022 року Міжнародний жіночий день (8 березня) припадає на вівторок. Як повідомив раніше на сторінці свого Telegram-каналу Олексій Гончаренко, український уряд порекомендував роботодавцям перенести робочий день з понеділка (7 березня) на суботу (12 березня).

Таким чином, українці зможуть відпочити 4 дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня. Щоправда, потім додатковий вихідний прийдеться відпрацювати, а тому вихідною буде лише неділя, 13 березня 2022 року.

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