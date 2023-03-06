8 березня в Україні та світі: що насправді означає це свято і чому воно не про "жіночність та красу"

Напередодні 8 березня соціальні мережі заповнюють кліше накшталт "Свято весни, краси та жіночності". Але, насправді, вони не мають нічого спільного з Міжнародним жіночим днем, який ще називають Днем боротьби за права жінок. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що це за свято і як його святкують в різних країнах світу.

Міжнародний день жінок: як з'явилося свято, яке сьогодні припадає на 8 березня

Починаючи від середини XIX століття в різних країнах світу відбувалися мітинги та страйки жінок. Саме вони і стали передумовою для 8 березня. Саме цього дня 1857 року працівниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрацію за жіночі права. Вони хотіли отримати рівну оплату праці з чоловіками та знижений робочий день (з 16 до 10 годин). Активістки також намагалися привернути увагу суспільства до питань отримання жінками освіти, можливості голосувати і покращення умов праці. Завдяки цим демонстраціям по всьому світу почали з'являтися жіночі профслілки. А ще в універмаг на роботу вперше взяли дівчину.

Через понад півстоліття (28 лютого 1908 року) знову ж таки у Нью-Йорку проходить ще один мітинг робітниць. Тоді на вулицях міста зібралося понад 15 тисяч жінок. Через два роки після цього у Копенгагені пройшла друга Міжнародна конференція жінок, які працюють (Second International Conference of Working Women). Саме тоді лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін (Clara Zetkin) та активістка Роза Люксембург висунули ідею святкувати Міжнародний жіночий день на світовому рівні. Головною метою свята жінки назвали боротьбу за права жінок.

В соціалістичних країнах цю ідею підтримали. Але свято спочатку припадало на кінець лютого. Лише 1975 року в ООН офіційно оголосили святкувати Міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок саме 8 березня. Тоді ж було запропоновано державам внести цей день до календаря своїх свят, відповідно до їх звичаїв і традицій.

Чому в Україні 8 березня дарують квіти, а не проводять демонстрації за рівні права

Чому ж в сучасній Україні святкування Міжнародного жіночого дня зводиться до подарунків, а не до боротьби за права жінок? На жаль, історія замовчує коли і чому на зміну ходам та демонстраціям прийшла букетно-цукеркова традиція святкування 8 березня. Дехто вважає, що головна причина у свідомій та послідовній політиці Радянського Союзу, де, незважаючи на видимість підтримки права жінок, вже у 30-х роках скасували всі жіночі відділи, які займалися освітою, агітацією та допомагали боротися за права жінок. Поступово навіть з листівок зникла основна тематика свята, а її замінили оспівуванням весни, жіночої краси, материнства тощо. Цим свято стало більше схожим на День матері в інших країнах.

В останні роки, на щастя, почав поступово відроджуватися істинний сенс цього свята. Сприяють цьому різноманітні програми міжнародних та громадських організацій.

8 березня в світі: як і де святкують

8 березня в світі / Фото: pixabay.com

Хоча Міжнародний жіночий день і був заснований для того, щоб розширити права та можливості жінок, але в різних країнах світу його святкують по-різному.

Ізраїль. На державному рівні в цій країні Міжнародний жіночий день не святкується, тому він не є вихідним днем. Однак популярність у ізраїльтян свято завойовує з кожним роком. Цікаво, що тут дата святкування співпадає з єврейським святом Пурім, а в його історії важливу роль відіграла саме жінка на ім'я Естер.

США. Весь березень в цій країні присвячений жінкам. В лютому 1980 року тодішній президент Джиммі Картер навіть оголосив тиждень 8 березня Національним тижнем жіночої краси. По всій країні у школах відбувають лекції про гендерну рівність. Також щороку президент США випускає промову на честь Міжнародного жіночого дня. Протягом всього місяця американці згадують про досягнення своїх співвітчизниць.

Італія. В Італії Міжнародний жіночий день називається La Festa della Donna. Жінок цього дня вітають яскравими квітами мімози, які в цій країні вважаються символом чуттєвості та сили. Також до подарунку додають солодкі торти або традиційні бісквіти з цитрусовим лікером і кремом, які мають форму квітів.

Китай. В цій країні свято стало національним ще 1949 року. В багатьох компаніях 8 березня скорочений робочий день. В Китаї прийнято дарувати близьким жінкам квіти і різні подарунки. Тому бренди часто створюють спеціальні кампанії для приваблення покупців. Цікаво, що напередодні Міжнародного дня жінок у Китаї святкують День дівчаток, який присвячений досягненням школярок і студенток.

Німеччина. 24 січня 2019 року тут проголосували за те, щоб 8 березня, яке тут називають Frauentag, стало державним святом. Однак воно є таким лише для столиці країни — Берліну.

Великобританія. В цій країні 8 березня використовують як можливість підвищити обізнанність населення про політичні і соціальні проблеми, які пов'язані з жінками. В цей день проводять різноманітні лекції, виступи, концерти та інші заходи, під час яких часто збирають кошти для благодійних організацій, що відстоюють права жінок.

Іспанія. Тут феміністки проводять День жіночого протесту. Проходять демонстрації і мітинги, на яких публічно висловлюють своє незадоволення. Так 2018 року понад 5 мільйонів жінок провели 8 березня 24-годинний страйк в знак протесту проти нерівності в оплаті праці, гендерної дискримінації, насильства в сім'ї.

В'єтнам. В цій країні святкування 8 березня відрізняється особливою серйозністю. Все тому, що у В'єтнамі ще 2 тисячі років тому існувало свято на честь сестер Чинг, які мужньо захищали свою батьківщину. Сьогодні ці два свята тісно переплелися.

Уганда. Цікаво, що святкують Міжнародний жіночий день також і в Уганді. Тут святкування переплелися з традиціями предків. У місцевих жителів існує легенда, за якою 8 березня одна з жінок вдарила бога дерев'яною палицею. Через гнів бога в країні утворився дефіцит води і почервоніла земля. Тому в Уганді на Міжнародний жіночий день жінки одягають якомога більше яскравих прикрас та влаштовують танці, щоб забути про свої щоденні проблеми.

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