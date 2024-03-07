8 Березня в Україні: як суспільство ставиться до святкування Міжнародного жіночого дня - опитування

В Україні погіршилося ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Популярність свята в останні роки постійно зменшується.

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому Київським міжнародним інститутом соціології.

Як йдеться в дослідженні, яке було створено на основі опитування українців, ставлення громадян до свята 8 Березня погіршилося. Загалом, в останні роки його популярність системно зменшується.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

“Якщо ще у 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене – приблизно половина населення (49%), то зараз – лише кожний п’ятий (21%)”, – розповіли в інституті соціології.

Нагадаємо, що напередодні 8 Березня соціальні мережі заповнюють реклами про "Свято весни, краси та жіночності". Але насправді вони не мають нічого спільного з Міжнародним жіночим днем, який ще називають Днем боротьби за права жінок.

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