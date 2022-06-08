8 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

8 червня 2022 року – середа. 105-й день війни Росії проти України. 159-й день року. Яке сьогодні, 8 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
8 червня - Всесвітній день океанів. Подія була встановлена ООН для того, щоб підвищити обізнаність людства про Світовий океан та його проблеми, а також знайти рішення для їх подолання. Океани вкривають 70% Землі. Вони є найбільшою біосферою планети та домівкою для 80% живих істот.
Також 8 червня - Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Запровадили цю подію за ініціативою Габріель Дельгадо, працівниці Національного інституту жінок, що розташований в Мехіко. Головна її мета - показати людям важливість праці тих людей, які зайняті веденням домашнього господарства.
А ще 8 червня - Всесвітнй день обізнанності про пухлини головного мозку. Започаткували дату 2000 року за ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.
8 червня - День народження пилососа. Цей прилад, який сьогодні можна знайти практично в кожному домі, був винайдений 1869 року. Зробив це американець Айвз Макгаффні. Першу модель він назвав "Вихор", але вона відрізнялася великими розмірами, а тому не користувалася популярністю.
8 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі
8 червня в церковному календарі – день пам'яті апостола Карпа. Був одним з 70 апостолів Ісуса Христа. Карп був також супутником апостола Павла, коли той здійснював свої мандрівки та проповідував вчення Христа на острові Крит і у Фракії. Був міським єпископом в I столітті в місті Берія. Там і помер.
Пам’ятні дати 8 червня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 червня:
- 1668 рік — Петро Дорошенко стає гетьманом України;
- 1783 рік — розпочинається виверження вулкана Лакі (Ісландія) найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв;
- 1815 рік — завершується Віденський конгрес;
- 1824 рік — канадець Ноа Кашинг отримує патент на машину для миття і валяння вовни;
- 1827 рік — засновують грязьовий курорт Саки;
- 1869 рік — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;
- 1918 рік — проголошують Грузинську Демократичну Республіку;
- 1919 рік — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобує Чортків та змушує польську армію до відступу на відстань 120 км;
- 1924 рік — британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушають на підкорення Евересту;
- 1928 рік — здійснено перший авіаційний переліт зі США до Австралії;
- 1940 рік — відкривають плутоній, 94-го елемент в періодичній таблиці;
- 1947 рік — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;
- 1949 рік — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";
- 1965 рік — американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються і утворюють компанію "PepsiCo";
- 1989 рік — у Франції вперше представляють бойовий вертоліт Мі-28;
- 1993 рік — розпочинається всеукраїнський страйк шахтарів;
- 1999 рік — вперше в Україні стає доступною програма міжнародного бакалаврату.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 червня
Які сьогодні іменини: Георгій, Давид, Олександр, Єгор, Іван, Карп, Юрій, Макар, Олена.
8 червня народилися:
- 1858 рік — український військовий діяч Рогоза Олександр Францевич;
- 1920 рік — український пілот-ас Іван Кожедуб;
- 1926 рік — українська поетеса, дисидентка Ірина Сеник;
- 1989 рік — українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Жовнір.
Погода на 8 червня
8 червня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро весь день, без опадів.
Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +27 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +15 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.