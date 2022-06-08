8 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

8 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

8 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

8 червня 2022 року – середа. 105-й день війни Росії проти України. 159-й день року. Яке сьогодні, 8 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 червня - Всесвітній день океанів. Подія була встановлена ООН для того, щоб підвищити обізнаність людства про Світовий океан та його проблеми, а також знайти рішення для їх подолання. Океани вкривають 70% Землі. Вони є найбільшою біосферою планети та домівкою для 80% живих істот.

Також 8 червня - Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Запровадили цю подію за ініціативою Габріель Дельгадо, працівниці Національного інституту жінок, що розташований в Мехіко. Головна її мета - показати людям важливість праці тих людей, які зайняті веденням домашнього господарства.

А ще 8 червня - Всесвітнй день обізнанності про пухлини головного мозку. Започаткували дату 2000 року за ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.

8 червня - День народження пилососа. Цей прилад, який сьогодні можна знайти практично в кожному домі, був винайдений 1869 року. Зробив це американець Айвз Макгаффні. Першу модель він назвав "Вихор", але вона відрізнялася великими розмірами, а тому не користувалася популярністю.

8 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

8 червня - день пам'яті апостола Карпа / Фото: commons.wikimedia.org

8 червня в церковному календарі – день пам'яті апостола Карпа. Був одним з 70 апостолів Ісуса Христа. Карп був також супутником апостола Павла, коли той здійснював свої мандрівки та проповідував вчення Христа на острові Крит і у Фракії. Був міським єпископом в I столітті в місті Берія. Там і помер.

Пам’ятні дати 8 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 червня:

1668 рік — Петро Дорошенко стає гетьманом України;

1783 рік — розпочинається виверження вулкана Лакі (Ісландія) найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв;

1815 рік — завершується Віденський конгрес;

1824 рік — канадець Ноа Кашинг отримує патент на машину для миття і валяння вовни;

1827 рік — засновують грязьовий курорт Саки;

1869 рік — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;

1918 рік — проголошують Грузинську Демократичну Республіку;

1919 рік — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобує Чортків та змушує польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 рік — британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушають на підкорення Евересту;

1928 рік — здійснено перший авіаційний переліт зі США до Австралії;

1940 рік — відкривають плутоній, 94-го елемент в періодичній таблиці;

1947 рік — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;

1949 рік — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 рік — американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються і утворюють компанію "PepsiCo";

1989 рік — у Франції вперше представляють бойовий вертоліт Мі-28;

1993 рік — розпочинається всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 рік — вперше в Україні стає доступною програма міжнародного бакалаврату.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 червня

Які сьогодні іменини: Георгій, Давид, Олександр, Єгор, Іван, Карп, Юрій, Макар, Олена.

8 червня народилися:

1858 рік — український військовий діяч Рогоза Олександр Францевич;

1920 рік — український пілот-ас Іван Кожедуб;

1926 рік — українська поетеса, дисидентка Ірина Сеник;

1989 рік — українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Жовнір.

Погода на 8 червня

8 червня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро весь день, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +27 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +15 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.