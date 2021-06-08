8 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день океанів.

Який сьогодні день

8 червня — Всесвітній день океанів.

Всесвітній день океанів

8 червня 1992 року на Всесвітньому саміті ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з ініціативи Канади було ухвалене рішення про проведення Дня океанів. 5 грудня 2008 року в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 8 червня було офіційно визнано як Всесвітній день океанів.

Його мета - нагадати людям про проблеми та збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах.

Океани займають три чверті поверхні Землі, містять 97% водних запасів, займають за об'ємом 99% всієї площі планети і є невід'ємною частиною процесу сталого розвитку.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

8 червня — апостолів від 70 Карпа і Алфея, мученика Георгія Нового.

Апостоли від 70 Карп та Алфей

Святий апостол Карпо (з числа 70) — учень і супутник святого апостола Павла. Він ходив із проповіддю Євангелія на острів Крит. Тут його відвідав святий Діонісій Ареопагіт. У своїх спогадах Діонісій розповідає про чудове бачення апостола Карпа. Святий апостол Карп помер мирно в Берії (за іншими джерелами він прийняв мученицьку кончину в гоніння імператора Нерона).

Святий апостол Алфей (з числа 70) походив із галілейського міста Капернаума і був батьком апостолів Якова Алфієвого й Матвія. Святі мученики Аверкій і Олена, за переказами, були дітьми святого апостола Алфея. За сповідання віри в Ісуса Христа святий Аверкій був прив'язаний нагим серед пасіки і помер мученицькою смертю від укусів бджіл. Сестра його, свята Олена, була побита камінням.

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День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня в народі вшановували Апостола Карпа. Цього дня в будинок прийнято було запрошувати пічника. Майстер оглядав піч і за необхідності її ремонтував, а після цього господарі пригощали його короваєм. Один шмат короваю обов’язково клали за піч, щоб погодувати домового, адже його потурбували під час ремонту.

В цей день горщики і миски виставляли під квітучі кущі шипшини, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду.

Прикмети:

Жаби голосно квакають, варто очікувати дощів найближчим часом.

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Багато комарів – до теплих, але дощових днів. Багато цвіркунів – до посухи.

Що не можна робити в цей день

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця, бо в родині будуть хворіти.

Не варто вирушати в поїздку, змінювати роботу чи квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.

Не можна конфліктувати.

Також краще утриматися від великих покупок.

Що сталося цього дня

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

1824 — канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.

1869 — американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

1915 — Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти).

1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1919 — під час Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.

1928 — здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1934 — у СРСР прийнятий закон "про зраду батьківщині", що передбачав колективну відповідальність членів родини.

1947 — уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1949 — вийшов у світ роман Джорджа Орвелла "1984".

1965 — американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo".

1989 — у Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.

1993 — розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Хто народився цього дня

1810 — Роберт Шуман, німецький композитор (пом. 1856).

1837 — Іван Крамськой, російський художник-передвижник українського походження, майстер жанрового і портретного живопису, теоретик образотворчого мистецтва.

1858 — Рогоза Олександр Францевич, український військовий діяч. Військовий міністр Української Держави у 1918, розстріляний більшовицьким ЧК.

1892 — Микола Полікарпов, радянський авіаконструктор, розробник та співрозробник понад 80 літальних апаратів різних типів, у тому числі По-2, І-15, І-16 І-180 тощо.

1893 — Марко Кирнарський, український радянський художник-графік, учень Г. І. Нарбута.

1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас.

Фото:volyn.com.ua

1926 — Ірина Сеник, українська поетеса, дисидент.

1955 — Тім Бернерс-Лі, винахідник інтернету.

1989 — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

1997 — Олена Остапенко, латвійська тенісистка українського походження.

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