8 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

8 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 23 дні.

Який сьогодні день

У середу, 8 грудня, в світі відзначають Міжнародний день художника. Це свято було засновано 2007 року Міжнародною Асоціацією "Мистецтво народів світу".

8 грудня відзначаєтся Міжнародний день художника / Pexels

В Румунії та Узбекистані цього дня святкують День Конституції, в Киргизстані - День працівників радіо і телебачення, в Болгарії та у Північній Македонії - День студента, на Панамі - День матері, у Фінляндії - День фінської музики, в Мексиці - Свято богині народу майя Ишчель.

Пам'ятні дати 8 грудня

1609 — в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді 1602 року. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.

1868 — у Львові засноване товариство "Просвіта".

1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії).

1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії.

1963 — у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри.

1963 — розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.

1980 — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.

1987 — у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

1991 — відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.

2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.

2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Церковне свято сьогодні 8 грудня

8 грудня православна церква вшановує пам'ять папи Римського Климента I, одного з апостолів від сімдесяти. У православ'ї його вважають одним з перших християнських проповідників на Русі (за переказами, його заслали з Риму в район сучасного Севастополя).

Історичних свідчень про Климента збереглося мало. Згідно з православним житієм, написаним пізніше, Климент походив із знатної римської сім'ї. Незабаром після народження хлопчика, його батьки з трьома синами вирушили морем до Афін, але потрапили в трощу корабля. Усі п'ятеро вижили, але втратили один одного. Подорослішавши, Климент почав шукати відповіді на запитання, що відбувається з людьми після смерті (бо вважав своїх рідних загиблими), і так прийшов до християнства. Вже після хрещення юнакові вдалося знайти своїх братів, батька та матір.

Папа Римський Климент I / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить вас міцним здоров'ям.

Прикмети і традиції на 8 грудня

"На Клима зима клин клином вибиває", - говорили на Русі і готувалися до сильних холодів. Втім, якщо цього дня півні заспівали рано, це віщувало швидку відлигу.

У Климентьєв день будь-яку важливу справу потрібно було починати тільки натще. Цей звичай був пов'язаний із продовженням молотьби: займатися цією роботою на ситий шлунок було незручно, рухи ставали важкими, скутими. Баби ж на Клима сідали прясти біля вікна — від білого снігу в хаті ставало світліше.

Якщо сніг йде 8 грудня, то літо дощовим буде.

Якщо сніг йде, то літо дощовим буде.

У мороз на Південному Бузі видно зверху воду – чекай потепління й дощу.

Великі снігові горби з сильним інеєм з промерзлою землею – прикмети до того, що буде хороший урожай.

Іменини 8 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 8 грудня, святкують: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

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