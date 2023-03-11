“8 липня освідчився, а 10-го вже розписалися”. Зворушлива історія кохання та одруження на війні

Валерії усього 23, а вона вже їздить на фронт, як військова кореспондентка. Дівчина родом з прифронтового Краматорська. Тому, як тільки постало питання її ротації Схід в якості воєнкора, не вагалась жодної хвилини.

“Для мене війна триває вже з 2014 року. Коли звільнили мій рідний Краматорськ, я була у десятому класі. Після цього питання вибору професії не стояло для мене. Чому саме військовий журналіст, бо я памʼятаю, як в перші роки війни ми знаходилися в певному інформаційному вакуумі, і значно програвали нашому ворогу щодо висвітлення нашої позиції. Тепер ситуація набагато краща. Військових журналістів багато, і всі ми тримаємо наш інформаційний фронт”, – гордо констатує дівчина.

Коли Валерія їхала працювати на передову, каже, що жодних думок про кохання в неї не було. Зібрана, цілеспрямована, амбітна. Не даремно її першим місцем зйомок стали Піски, які на той час знаходилися найближче до лінії розмежування.

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“Ми приїхали знімати передній край. Тоді один з опорних пунктів 56-тої бригади був найближчим до Донецька. Прес-офіцерка бригади порадила нам поговорити з командиром відділення Дмитром Грода – одним з найкращих у цьому підрозділі. Але тоді він навідріз відмовився з нами спілкуватися. Навіть з бліндажа не вийшов. Я ще подумала: бач, який! Звичайно, ми записали інтервʼю з іншими його побратимами. А перед тим, як їхати з позиції, залишили хлопцям свою камеру “гоупрошку” і попросили познімати для нас їхній побут”.

Вже пізніше Валерія дізналася, що така поведінка Дмитра мала свою причину. Хлопець був родом з Маріуполя, де жив разом з молодшим братом та дідусем. Під час оточення міста росіяни розстріляли брата Дмитра та заживо спалили у своєму будинку дідуся. Тобто, всього за кілька днів хлопець втратив усіх своїх близьких.

“Якось не до журналістів мені тоді було. Хотілося одного – знищити їх всіх, помститися за своїх. Взагалі, тоді в мене була позиція, наче я нічого не боюся. І смерті так само, – згадує головний сержант взводу Дмитро Горда. – Але мої хлопці, які у той день спілкувалися з воєнкорами, розказали, що дівчина, яка приїздила того дня, просто вогонь. А коли ще й фото з нею показали, я пошкодував, що не познайомився”.

Оскільки замість своїх контактів Валерія залишила тільки камеру для оперативних зйомок, Дмитро вирішив узяти зйомки побуду військових на позиціях під свою відповідальність.

“Ну, а далі закрутилося все дуже швидко і якось непомітно для мене, – сміється Валерія. – Спочатку ми переписувалися з Дмитром щодо відео, а потім, коли він кілька днів не виходив на звʼязок, я зрозуміла, що хвилююся за цю людину”.

Згодом воєнкори повернулися в Піски, щоб забрати свою камеру. Але під час їхнього перебування на позиціях росіяни пустили в хід міномет.

“Це був мій перший мінометний обстріл. Я розгубилася, злякалася, не знала, що робити. Але того дня з нами, на щастя, був поруч Діма. Він швидко зібрав нас усіх до купи, загнав до окопу, де ми мали перечекати цю атаку. Над нами літали ворожі дрони, десь щось свистіло, гупало. Але тоді, поруч з Дімою, я відчула якийсь неймовірний спокій. На диво, я почувалася в безпеці. Саме після цього дня ми обоє відчули, що між нами зʼявилося щось більше, ніж просто дружба”, – згадує дівчина.

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Відтоді переписка між Валерією та Дмитром стала частішою. Вони все більше пізнавали один одного. А незабаром військовий запросив воєнкора на перше побачення.

“Діма дізнався, що у мене день народження. Відпросився у командира на один день. Забрав мене і повіз у Дніпро, – продовжує Валерія. – Ми гуляли містом, набережною уздовж Дніпра, багато говорили. Єдине домовилися – не згадувати про війну. Щоправда, не дуже вийшло. Був один смішний момент: поруч з нами почав розганятися мопед, і ми з Дімою, не змовляючись, присіли. Довкола купа людей, центр міста… Ніхто не зрозумів, що з нами відбувається”.

Після цього прифронтового побачення стосунки між Валерією та Дмитром розвивалися все швидше. Вона чекала від нього повідомлень з фронту. А він нагадував про себе подарунками, привезеними курʼєрами.

“Я не знаю, як він це робив – просив знайомих, напевно. Але час від часу курʼєри доставляли мені квіти, мʼякі іграшки. А потім Діма на кілька днів зник. Звʼязку з ним не було. Я хвилювалася, не спала. А коли нарешті заснула, мене розбудив Діма. Він стояв на одному коліні, з букетом троянд у руках. Сказав, що я дуже багато для нього значу, і він хоче, щоб далі ми йшли по життю разом, а потім додав: “Ти станеш моєю дружиною?”. Звичайно, я сказала “так,” – згадує Валерія Грода.

“Я не розумію людей, які зустрічаються по 5-10 років. Навіщо так марно витрачати час? – розмірковує Дмитро. – Мені вже 29 років, тому я вирішив діяти швидко, бо одразу відчув, що Лєра – моя людина. Та й з весіллям ми не тягнули. 8 липня я їй освідчився. А 10-го ми вже розписалися”.

Своє весілля закохані святкували усього за пару кілометрів від лінії фронту. У мальовничому місці на березі озера. Були там і біля сукня нареченої, і традиціний рушник. Розписував молодят сам комбат, якому такі повноваження надані законом під час військового стану. А після короткого святкування навіть дозволив Дмитрові “медовий місяць” довжиною у три дні.

“Відтоді там, де він, там і я. Не буквально, звичайно, але хоча б географічно, – зізнається Валерія – Куди його переводять по службі, туди і я за ним працювати їду. Дякую, що моє керівництво входить у наше становище. І хоч бачимося ми не часто, але мене гріє думка, що він десь поруч”.

“Тему дітей ми обговорювали ще до весілля, – сміється Дмитро. – Виявилось навіть, що нам подобається одне і те саме хлопʼяче імʼя – Артем. І якщо раніше ми планували народжувати дітей вже після перемоги, потім вирішили, що зараз такий час, коли можна багато чого не встигнути. Тому як Бог дасть”.

За словами Дмитра Грода, це кохання змінило його. Якщо раніше він міг ризикувати своїм життям бездумно, то тепер зʼявився сенс вижити на цій війні та повернутися додому. Туди, де на нього чекають.