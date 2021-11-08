8 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

8 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо цього дня вдарив мороз, то весна буде холодною.

Який сьогодні день

У понеділок, 8 листопада, в світі відзначають Всесвітній день урбанізму, День піаніста та Міжнародний день радіології. В Азербайджані цього дня відзначають День перемоги, у Казахстані - День статистики, у Канаді - Національний день ветеранів аборигенів, у США - День штату Монтана.

Пам'ятні дати 8 листопада

1090 — Митрополит Єфрем освятив Св. Михайлівський собор у Переяславі.

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.

1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.

1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США.

1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41-м президентом США.

2016 — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.

Церковне свято сьогодні 8 листопада

8 листопада православнна церква вшановує пам’ять святого Димитрія Солунського, відомого також під прізвиськом Мироточець, який жив за часів імператора Діоклетіана.

Відповідно до життя, батьки Димитрія були таємними християнами. Вони хрестили сина в домовій церкві та виховали у вірі та благочесті. Після смерті отця Димитрій зайняв його місце, ставши проконсулом Фессалонік. На цій посаді він виявив себе як відкритий християнин, почав проповідувати та навернув у свою віру безліч жителів міста.

Звістка про діяльність Димитрія дісталася імператора. Проповідника ув'язнили, а потім стратили. Тіло мученика вночі поховали солунські християни, а раб Димитрія на ім'я Лупп взяв ризу свого пана, зрошену кров'ю, та його обручку. З їхньою допомогою він згодом здійснив багато чудес.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна їсти перший млинець, він призначений для покійних, які відвідають ваш будинок.

Не можна малювати символи, якщо не знаєте їхнє значення, особливо круги і квадрати.

Не навантажуйтеся сильно фізично, ви неймовірно втомитеся і не виконаєте бажані плани.

Також не беріть кредити і не давайте в борг. Є велика ймовірність, що вас обдурять.

Прикмети на 8 листопада

Цього дня, як і напередодні, було заведено справляти поминки за покійними, особливо якщо ця дата випадала на суботу. Такий самий звичай існував для суботи, що передує іменинам святого.

Звертали увагу на прикмети. Наші пращури помітили, якщо цього дня вдарив мороз, то весна буде холодною. Багряна зоря цього дня віщувала сильний вітер, а запітнілі вікна – настання холодів.

pixabay.com

Відлига на Дмитра — зима буде мокрою та теплою, а весна — ранньою.

День на Дмитра без снігу — зими поки що не буде.

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.

Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозним.

Іменини 8 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 8 листопада, святкують: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Марк.

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