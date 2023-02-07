8 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 8 лютого, в православному календарі день пам’яті Ксенофонта, Марії, Іоанна та Аркадія. Жили Ксенофонт і Марія в V столітті і вели благочестивий спосіб життя. Були в них двоє дітей Іоанн та Аркадій. Якось плили сини на кораблі в інше місто, де мали вчитися, і потрапили у сильний шторм. Діти змогли врятуватися, але їх викинуло на різні береги і кожен вважав свого брата загиблим.

Окремо надійшли вона в монастирі. І кожному приснився сон про те, що обидва вони живі. Такий самий сон бачили Ксенофонт з Марією. Батьки тоді вирішили, що діти їхні в Єрусалимі і вирушили туди до святих місць.

Вся сім'я нарешті зустрілася в Єрусалимі, хоча спочатку батьки своїх дітей не впізнали, як і брати один одного. Від такої радісної звістки наказали Ксенофонт і Марія своїм рабам роздати майно панів, а самі пішли в монастир. А Іоанн з Аркадієм пішли в пустелю, де прославилися ділами своїми.

Церковне свято 8 лютого — день пам'яті Феодора Студита

Народився він 759 року у Візантії в заможній та побожній сім'ї місцевого чиновника. Тому отримав хорошу освіту і у віці 22 років вирішив зректися від мирського життя і разом з батьками прийняти постриг. Тоді оселився в Віфінському монастирі (біля гори Олімп), де згодом став настоятелем.

Феодор ревно шанував ікони, а також був прихильником інституту сім'ї. Тому виступив проти розлучення імператора Костянтина VI, який ще й заступався за іконоборців. За це потрапив до в'язниці, звідки вийшов лише після смерті правителя. Тоді став настоятелем Студійського монастиря.

Протягом життя Феодора тричі ув'язнювали. Всі рази через викриття влади. Попри це він зміг повністю реформувати чернече життя. Помер у Віфінському монастирі 826 року, а 845 його мощі перенесли до Студійського монастиря.

Прикмети 8 лютого

Народні прикмети 8 лютого / Фото: Pexels

ясний і безвітряний день до ранньої весни;

холодний і сухий лютий означає, серпень буде спекотним;

навколо чистіше чутно звуки — скоро зіпсується погода;

кішка часто дивиться у вікно — буде потепління.

Що завтра не можна робити

Церква каже, що 8 лютого не можна забувати про своїх покійних родичів, тому що інакше їхня душа проникне в будинок. Щоб цього не сталося, потрібно піти в храм і поставити свічку за упокій. Не рекомендовано відкривати вікна, щоб душа також не могла влетіти всередину.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки поминали покійників — ходили на кладовище, очищали від снігу хрести і приносили частування, яке з'їдали всією сім'єю.

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