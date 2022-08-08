8 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

8 серпня 2022 року – понеділок. 166-й день війни Росії проти України. 220-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України. З'явилося це професійне свято 2000 року після підписання президентом відповідного указу. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1920 року почали підготовку майбутніх спеціалістів зв'язку. В Києві на основі колишнього Юнкерського училища Констянтинівки відкрили військово-інженерні курси.

Також 8 серпня - День народження холодильника. Цікаве і незвичне свято. Важко уявити сучасне життя без холодильника. В ньому ми зберігаємо продукти харчування, щоб вони довше залишалися свіжими.

А ще 8 серпня - Міжнародний день альпінізму. Свято всіх тих, хто не боїться підкорити вершину. Заснували його на честь підкорення найвищого піка Альп, Монблану (висота 4810 метрів). Зробив це альпініст та лікар за професією Мішель-Габріель Паккард разом з провідником Жаком Бальмою.

8 серпня - Міжнародний день офтальмології. Професійне свято лікарів-офтальмологів. Проводиться від 2004 року.

А ще 8 серпня - Всесвітній день кішок. Його створили з метою привернути увагу суспільства до важливості кішки в житті людини. Також в цей день часто піднімають запитання про проблеми домашніх тварин.

Також 8 серпня - Міжнародний день нескінченності. Свято заснував Жан-П'єр Аді Феньо - філософ, поет, письменник-фантаст та журналіст. Популярності він набув 1987 року як філософ, коли працював на вулиці як "перший безкоштовний радник в Нью-Йорку".

8 серпня - День "Щастя є!" (Happiness Happens Day). Був створений за ініціативою Таємного суспільства щасливих людей від 1999 року. Його девіз: "Зізнайтеся, що у вас щасливий день". Дату обрали не випадково. Саме цього дня до суспільства приєднався перший учасник.

8 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

8 серпня в церковному календарі – день пам'яті мученика Єрмолая та інших. Єрмолай, Єрмократ та Єрміпп жили в Никодимії та були там священниками. В ті часи християни піддавалися страшним гонінням. Святі ховалися в різних місцях та звертали там народ до істинної віри. В результаті їх схопили язичники і вбили мечем.

Пам’ятні дати 8 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 серпня:

449 рік — скликають другий Ефеський собор;

626 рік — аварів розбивають під обложеним Константинополем;

1648 рік — яничари скидають з престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;

1786 рік — Мішель Паккар першим скорює найвищу вершину Європи — Монблан;

1815 рік — Наполеон відправивляється в заслання на острів Святої Єлени;

1899 рік — американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;

1944 рік — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршала фон Віцлебена, вішаютьна струнах від піаніно;

1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 рік — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;

1966 рік — у Китайській Народній Республіці оголошують початок "культурної революції";

1967 рік — у Бангкоку (Таїланд) засновують Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);

1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1998 рік — американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 рік — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів з клонування людини;

2004 рік — вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік —президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 рік — компанія Coca-Cola встановляє перший в історії тривимірний білборд.

8 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 8 серпня називали Єрмолай, Параскева, Єрмолаєв день. Вважається, що вже починається осіння прохолода, яка дає рослинам цілющі властивості. А тому після обіду наші предки йшли збирати трави. Цього дня також починали збирати яблука, однак їх не їли до Яблучного Спаса (19 серпня).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 серпня

Які сьогодні іменини: Федір, Мойсей, Сергій, Парасковія.

8 серпня народилися:

1877 рік — український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер Олександр Ханжонков;

1883 рік — український церковний та громадський діяч Іван Власовський;

1896 рік — український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва Грабар Андрій Миколайович;

1926 рік — єпископ Української греко-католицької церкви Павло Василик;

1938 рік — українська художниця Галина Щербина;

1972 рік — український гімнаст, призер Олімпійських ігор Володимир Шаменко;

1986 рік — українська тенісистка, заслужена майстриня спорту Катерина Бондаренко;

1988 рік — український футболіст, воротар львівських "Карпат" Олексій Родевич;

1989 рік — український футболіст, півзахисник Тарас Степаненко.

Погода на 8 серпня

8 серпня в Києві хмарна погода, вдень можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +19 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +24 вночі.