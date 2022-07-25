8 тисяч переселенців знайшли роботу: ця кількість далека від потреби

Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.

«Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу», - заявила Верещук.

Ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць.

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«Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу. А деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року», - додала віцепрем’єрка.

Є потреба лептопів для школярів-ВПО. Учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости, не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а тому дистанційно навчатись не зможуть. Тому Верещук звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.

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