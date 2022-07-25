8 тисяч переселенців знайшли роботу: ця кількість далека від потреби

Близько 8 тисяч ВПО отримали роботу завдяки програмі єРобота.
Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.
«Ми маємо сприяти з працевлаштуванням ВПО і держава робить все, що може. Існує програма єРобота, 37 мільйонів гривень було витрачено на те, щоб забезпечити робочими місцями – тобто роботодавцям виплачується 6500 гривень і виплати такі проходять протягом 2 місяців за робоче місце за ВПО. Близько 8 тисяч ВПО мають таким чином роботу», - заявила Верещук.
Ця кількість далека від потреби. Тому уряд залучає міжнародних партнерів, міжнародні програми щодо створення робочих місць.
«Багато людей сподівається на швидку деокупацію, що вони повернуться до себе додому, будуть відновлювати свої домівки, працювати на попередніх місцях і тому зараз вони не поспішають йти на роботу. А деякі навпаки вважають, що їм буде більш комфортно прожити рік чи два на Закарпатті, в інших регіонах, і там уже влаштовуються на роботу, дітки готуються до навчального року», - додала віцепрем’єрка.
Є потреба лептопів для школярів-ВПО. Учні, які перетинали лінію розмежування втікаючи від війни та проходячи блокпости, не завжди могли з собою провезти особисті комп’ютери, а тому дистанційно навчатись не зможуть. Тому Верещук звернулася до ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, програм ООН з проханням допомогти таким дітям отримати лептопи.
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