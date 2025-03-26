8 тисяч євро за виїзд: на Буковині судитимуть екслісника за переправлення ухилянтів

Експосадовець лісництва перевозив людей до кордону та інструктував, як його перетнути. За це йому загрожує до 9 років тюрми.

У Чернівецькій області завершено розслідування справи проти експосадовця Тереблечанського лісництва, який організовував незаконний вивіз військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомило ДБР.

Як встановило ДБР, чоловік використовував службовий досвід, щоб обходити блокпости. Він знав маловідомі маршрути до кордону, перевозив клієнтів власним автомобілем, а потім пояснював, як пішки перетнути державний кордон. За ці послуги він брав з них по 8 тисяч євро.

Підозрюваного разом із двома військовозобов’язаними затримали прикордонники 29 серпня 2024 року. Після оголошення підозри лісника звільнили з посади. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нардепа Гунька засудили за вимагання та отримання хабаря.

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