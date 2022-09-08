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8 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

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8 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

Яке сьогодні свято - 8 вересня / Фото: Pexels

8 вересня 2022 року – четвер. 197-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 114 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів. Свято було затверджено 1958 року під час 4-го зібрання профільної організації. Міжнародна організація журналістів - найстаріша та наймасштабніша журналістська асоціація в світі. Дату обрали на честь Юліуса Фучика. Він був театральним та літературним оглядачем, журналістом, активним діячем комуністичної партії з Чехословакії. 1942 року його заарештувало гестапо та 8 вересня наступного року стратили.

Також 8 вересня - День вибачень (Pardon Day). Свято заснували у США 1974 року. Цього дня щойно обраний президент Джеральд Форд видав прокламацію, яка проголошувала прощення президента Річарда М. Ніксона за проступки у Вотергейському скандалі.

А ще 8 вересня - День фізіотерапевта. Запровадили його 1951 року за ініціативи Міжнародної конфедерації фізіотерапії. Україна стала членом цієї організації 2010 року.

8 вересня - День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Приблизно тисячі дітей щороку в Україні отримують діагноз онкологія. З них 58% - гематологічні захворювання, а 42% - онкологічні. Працю медичних сестер за такої статистики важко переоцінити. Кожного дня вони стикаються зі страшними захворюваннями і працюють з маленькими пацієнтами.

Також 8 вересня - Міжнародний день грамотності. Свято було засноване ЮНЕСКО, щоб привернути увагу громадськості до важливої проблеми - велика кількість людей в світі живуть без базових навичок письма та читання. Сталося це 1966 року.

Яке сьогодні, 8 вересня, церковне свято

8 вересня - день пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана / © commons.wikimedia.org
8 вересня - день пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана / Фото: commons.wikimedia.org

8 вересня в церковному календарі – день пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана. Вони жили на початку IV століття в Нікодимії та постраждали за свою віру в Христа. Наталія народилася у благочестивій християнській родині, але вийшла заміж за язичника Адріана. Зрештою чоловік сам повірив у Бога. А коли відбувалося гоніння християн подружжя опинилося у в'язниці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 вересня

Які сьогодні іменини: Віктор, Адріан, Юрій, Петро, Дмитро, Роман, Марія, Наталія.

Талісманом людини, народженої 8 вересня є перли. З астрологічної точки зору цей камінь не приносить щастя своєму власнику. Однак ще в давнині перли вважалися символом молодості та довголіття.

В цей день народилися:

  • 1896 рік — український письменник доби Розстріляного Відродження Олександр Соколовський;
  • 1897 рік — український композитор у Франції, скрипаль та художник Юхим Голишев;
  • 1898 рік — українська акторка театру та кіно Наталія Ужвій;
  • 1913 рік — український політичний, військовий і громадський діяч Петро Войновський;
  • 1916 рік — український архітектор Григорій Слуцький;
  • 1928 рік — український письменник Василь Сологуб;
  • 1931 рік — український художник Олександр Івахненко;
  • 1947 рік — український оперний співак Микола Шопша;
  • 1953 рік — оперна співачка, народна артистка України Лідія Забіляста;
  • 1963 рік — кінорежисер, сценарист, продюсер Вадим Перельман;
  • 1970 рік — американська співачка і авторка пісень, українка за національністю Ніко Кейс.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто ходити босоніж по росі, тому що за ногу може схопити нечиста сила.
  • Не скаржіться і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 8 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день: 

  • дивилися, який сьогодні день: вранці заморозки - зима буде ранньою;
  • листя з берези та дуба ще не опало - буде сурова зима;
  • на горобині мало ягід - чекайте на суху осінь.

В народі 8 вересня називали Наталії. Цього дня традиційно пекли млинці та варили кисіль - ці страви вважалися головними символами свята. А ще продовжували збирати гриби та закривати їх на зиму.

Погода на сьогодні, 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, в Києві ясно цілий день, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові безхмарно лише вранці, без опадів. В Одесі похмуро, вранці очікується дощ, який йтиме до середини дня.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +9 вночі. У Львові +22 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вночі та +6 вночі. В Одесі +21 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня:

  • 70 рік — римські війська Тита Флавія здобули Єрусалим, знищили місто і Другий Єрусалимський храм;
  • 1296 рік — у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);
  • 1504 рік — у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті;
  • 1522 рік — завершується перша навколосвітня подорож, почата під керівництвом Фернана Магеллана;
  • 1529 рік — османські війська беруть Буду (Королівство Угорщина);
  • 1664 рік — Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;
  • 1760 рік — останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;
  • 1791 рік — у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;
  • 1796 рік — Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);
  • 1886 рік — засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;
  • 1888 рік — відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;
  • 1914 рік — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший в історії повітряний таран, під час якого гине і він, і екіпаж австрійського літака;
  • 1919 рік — поет Ґабріеле д'Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захоплює місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголошує його незалежною "Республікою Фіуме";
  • 1943 рік — король Віктор Еммануїл III оголошує про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників;
  • 1952 рік — виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море";
  • 1989 рік — у Києві засновують Народний рух України за перебудову;
  • 1991 рік — у Києві реєструють найвищу температуру повітря 32 °C для цього дня року;
  • 1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;
  • 2005 рік — Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільняє із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського.

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