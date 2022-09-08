8 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

8 вересня 2022 року – четвер. 197-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 114 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів. Свято було затверджено 1958 року під час 4-го зібрання профільної організації. Міжнародна організація журналістів - найстаріша та наймасштабніша журналістська асоціація в світі. Дату обрали на честь Юліуса Фучика. Він був театральним та літературним оглядачем, журналістом, активним діячем комуністичної партії з Чехословакії. 1942 року його заарештувало гестапо та 8 вересня наступного року стратили.

Також 8 вересня - День вибачень (Pardon Day). Свято заснували у США 1974 року. Цього дня щойно обраний президент Джеральд Форд видав прокламацію, яка проголошувала прощення президента Річарда М. Ніксона за проступки у Вотергейському скандалі.

А ще 8 вересня - День фізіотерапевта. Запровадили його 1951 року за ініціативи Міжнародної конфедерації фізіотерапії. Україна стала членом цієї організації 2010 року.

8 вересня - День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Приблизно тисячі дітей щороку в Україні отримують діагноз онкологія. З них 58% - гематологічні захворювання, а 42% - онкологічні. Працю медичних сестер за такої статистики важко переоцінити. Кожного дня вони стикаються зі страшними захворюваннями і працюють з маленькими пацієнтами.

Також 8 вересня - Міжнародний день грамотності. Свято було засноване ЮНЕСКО, щоб привернути увагу громадськості до важливої проблеми - велика кількість людей в світі живуть без базових навичок письма та читання. Сталося це 1966 року.

Яке сьогодні, 8 вересня, церковне свято

8 вересня - день пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана / Фото: commons.wikimedia.org

8 вересня в церковному календарі – день пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана. Вони жили на початку IV століття в Нікодимії та постраждали за свою віру в Христа. Наталія народилася у благочестивій християнській родині, але вийшла заміж за язичника Адріана. Зрештою чоловік сам повірив у Бога. А коли відбувалося гоніння християн подружжя опинилося у в'язниці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 вересня

Які сьогодні іменини: Віктор, Адріан, Юрій, Петро, Дмитро, Роман, Марія, Наталія.

Талісманом людини, народженої 8 вересня є перли. З астрологічної точки зору цей камінь не приносить щастя своєму власнику. Однак ще в давнині перли вважалися символом молодості та довголіття.

В цей день народилися:

1896 рік — український письменник доби Розстріляного Відродження Олександр Соколовський;

1897 рік — український композитор у Франції, скрипаль та художник Юхим Голишев;

1898 рік — українська акторка театру та кіно Наталія Ужвій;

1913 рік — український політичний, військовий і громадський діяч Петро Войновський;

1916 рік — український архітектор Григорій Слуцький;

1928 рік — український письменник Василь Сологуб;

1931 рік — український художник Олександр Івахненко;

1947 рік — український оперний співак Микола Шопша;

1953 рік — оперна співачка, народна артистка України Лідія Забіляста;

1963 рік — кінорежисер, сценарист, продюсер Вадим Перельман;

1970 рік — американська співачка і авторка пісень, українка за національністю Ніко Кейс.

Що не можна робити в цей день

Не варто ходити босоніж по росі, тому що за ногу може схопити нечиста сила.

Не скаржіться і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 8 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вранці заморозки - зима буде ранньою;

листя з берези та дуба ще не опало - буде сурова зима;

на горобині мало ягід - чекайте на суху осінь.

В народі 8 вересня називали Наталії. Цього дня традиційно пекли млинці та варили кисіль - ці страви вважалися головними символами свята. А ще продовжували збирати гриби та закривати їх на зиму.

Погода на сьогодні, 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, в Києві ясно цілий день, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові безхмарно лише вранці, без опадів. В Одесі похмуро, вранці очікується дощ, який йтиме до середини дня.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +9 вночі. У Львові +22 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вночі та +6 вночі. В Одесі +21 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня: