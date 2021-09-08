8 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Сьогодні святкують неофіційне свято День вибачень.
Який сьогодні день
У середу, 8 вересня, в світі відзначається Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, святкується Всесвітній день фізіотерапії і День вибачень.
В Андоррі сьогодні святкують Національне свято Королівства Андорра та День Богородиці Мерітшельської, в Македонії - День незалежності (відзначається набуття незалежності від Югославії 1991 року), в Іспанії - Національний день волонтера, у США - Національний день хліба з фініками і горіхами.
Пам'ятні дати 8 вересня
- 1504 — у Флоренції на площі Сіньйорії встановили 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті.
- 1522 — завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана. Із 5 кораблів Магеллана назад повернувся лише один — під командою Хуана Елькано. Інша дата, що зустрічається в різних джерелах, — 6 вересня.
- 1791 — у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.
- 1886 — засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.
- 1952 — вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море".
- 1993 — створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.
Церковне свято сьогодні 8 вересня
8 вересня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку 4 століття в Нікомидії, на березі Мармурового моря.
Наталія виросла в благочестивій християнській сім'ї, але заміж вийшла за язичника — багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом трохи більше року, коли почалися гоніння на християн. До Нікомідії прибув імператор Максиміліан, і за його особистим наказом 23 християнина були піддані найжорстокішим тортурам. Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування, і почав розпитувати їх про Бога. Зрештою, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили молодика і кинули його в темницю. Дізнавшись про це, Наталія поспішила до чоловіка.
Святого Адріана жорстоко мучили. Імператор радив святому пожаліти себе і закликати богів, але мученик відповідав: "Нехай твої боги скажуть, яке благодіяння вони мені обіцяють, і тоді я поклонюся їм, а якщо вони не можуть говорити, то навіщо я буду їм кланятися?"
Вірна дружина до кінця була з ним, підбадьорюючи його і зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана пішла за ним до Царства Небесного.
Що не можна робити цього дня
- Не можна самому ходити до лісу
- Не можна сумувати
- Не можна їздити на конях
- Не можна лаятися
- Не можна ходити босоніж по землі
Прикмети на 8 вересня
У народі 8 вересня називали Наталією Овсяницею та Адріаном Осіннім. Від цього дня на Русі починали косити овес. Перший сніп вівса зазвичай несли з піснями до хати і ставили на покуті — під образи. Господар і працівники сідали за стіл, а господиня пригощала їх вівсяним толокном, замішаним на молоці або на воді з ягодами, а також вівсяними млинцями.
Частування в цей день діставалося також коням: їм насипали вівса вдосталь. Звертали увагу і на прикмети погоди. Холодний ранок на Наталю віщував ранню і холодну зиму. Якщо до цього дня не опало листя з берези і дуба, це означало, що зима буде суворою.
Іменини 8 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 8 вересня, святкують: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія, Петро, Роман.