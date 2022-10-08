8 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

8 жовтня 2022 року – субота. 227-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 84 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 жовтня - День юриста в Україні. Професійне свято, яке стосується кожного, хто в той чи інший спосіб пов'язаний з юридичною діяльністю. Цього дня прийнято вітати адвокатів, суддів, юристів, юристконсультантів, прокурорів, слідчих та нотаріусів.

Також 8 жовтня - Всесвітній день птахів, які мігрують. Ця свято має дві дати - воно припадає на другу суботу травня та другу суботу жовтня. 1906 року була ухвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. А свято затвердили 2006 року з метою покращити умови існування всіх птахів, які мігрують.

А ще 8 жовтня - Міжнародний день африканських пінгвінів. Свято щороку припадає на другу суботу жовтня. В Африці існує лише один вид пінгвінів, тоді як в південній півкулі їх аж 17. Птахи полюбляють робити гнізда на невеликих острівцях поблизу материка.

8 жовтня - Міжнародний день Пінотажу. Щороку припадає на другу суботу жовтня. Пінотаж - один із сортів винограду, який був виведений у Південній Африці. Його використовують для створення вина з дуже м'яким смаком.

Також 8 жовтня - Всесвітній день восьминога. Дату святкування обрали зовсім не випадково. Назва "жовтень" англійською мовою звучить як "October", а слово восьминіг як "Octopus". Обидва слова пішли від латинського "вісім" ("octo"). Цікаво, що восьминоги живуть на нашій планеті вже понад 300 мільйонів років. Вони з'явилися ще до динозаврів і змогли пережити цих велетенських істот.

А ще 8 жовтня - Міжнародний день подіатрії. День обрала Міжнародна федерація подіатрів. А дату запровадили з метою показати людям, що потрібно зберігати свої ноги і стопи здоровими. Від цього може залежати функціональність всього організму. Подіатрія - наука, яка займається здоров'ям стоп.

8 жовтня - Європейський день донорства та трансплантації органів. Свято було запроваджене Радою Європи 1996 року і щороку припадає на другу суботу жовтня. Трансплантацією називають пересадження або приживлення тканин, клітин, цілих органів людини (тварини) до іншої людини. Донорство - добровільне здавання крові, органів чи тканин.

Також 8 жовтня - Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Щороку припадає на другу суботу жовтня. Організатором події став Світовий альянс установ, які надають такі послуги. Паліативна допомога як напрям медицини з'явилася 1982 року. А в Україні перші хоспіси відкрили 1996 року.

Яке сьогодні, 8 жовтня, церковне свято

8 жовтня - день пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської / Фото: pixabay.com

8 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської. Народилася свята на початку V століття у родині знатних батьків в Олександрії. Її мати померла дуже рано, а тому дівчинку виховував батько Пафнутій. Він був християнином, відвідував монастир. Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батько вирішив видати дочку заміж. Але дівчина прагнула монашеського життя. Вона таємно прийняла постриг від мандруючого монаха, а потім покинула батьківський дім.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 жовтня

Які сьогодні іменини: Євген, Герман, Микола, Максим, Прохор, Павло, Сергій, Роман, Таїсія.

Талісманом людини, народженої 8 жовтня є сердолік. Цей камінь був відомий людству ще в давні часи. Існує чимало повір'їв, які пов'язані з його міфічними і магічними властивостями. Здавна вірили, що він є символом материнства і жіноцтва.

В цей день народилися:

1871 рік — український спортсмен-борець Іван Піддубний;

1916 рік — український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування Олекса Булавицький;

1934 рік — українська мовознавиця Олександра Біла;

1944 рік — український літератор, філолог, перекладач, культуролог Лесь Герасимчук.

Що не можна робити в цей день

Не варто піднімати знайдені предмети.

Забороняється сьогодні їсти м'ясо.

Не відмовляйте нужденним у допомозі.

Краще виглядати охайно і чисто.

Народні прикмети і традиції на 8 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: саме від цього дня починаються холоди (на думку наших предків);

побачили снігурів - чекайте на снігопад;

з дерев опало ще не все листя - зима ще нескоро прийде;

недалеко від будинку сіла ворона - чекайте на нещастя.

В народі 8 жовтня називали Сергій-курник. Цього дня наші предки починали різати курей і виставляти їх на продаж. Також активно рубали і квасили капусту.

Погода на сьогодні, 8 жовтня

Сьогодні, 8 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро, але з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +20 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +18 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 8 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 жовтня: