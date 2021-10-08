8 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять видатного подвижника – Сергія Радонезького.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 8 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності. В Україні цього дня святкують День юриста.

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Пам'ятні дати 8 жовтня

1085 — у Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1942 — У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.

Церковне свято сьогодні 8 жовтня

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять видатного подвижника – Сергія Радонезького.

Майбутній святий, який отримав під час народження ім'я Варфоломій, народився поблизу Ростова в родині служилого боярина Кирила і його дружини Марії. Після смерті батьків юнак вирушив до Хотьківсько-Покровського монастиря, однак там він пробув недовго. Прагнучи до усамітнення, разом із братом Варфоломій заснував пустель на березі річки Кончури посеред глухого Радонезького бору. Пізніше Стефан, не витримавши аскетичного життя, поїхав до московського Богоявленського монастиря, де став ігуменом.

У 23 роки Варфоломій прийняв постриг з ім'ям Сергій. Через деякий час до нього почали стікатися ченці і утворилася обитель, згодом що перетворилися на Троїце-Сергієву лавру. Сергій, який став її ігуменом, прославився своєю смиренністю і працьовитістю. Відомо, що він заборонив братії приймати милостиню і звелів ченцям жити тільки від своєї праці. Пізніше Сергій заснував ще кілька монастирів: Благовіщенський на Киржачі, Старо-Голутвин поблизу Коломни, Висоцький і Георгіївський на Клязьмі. Настоятелями в цих оселях стали його учні.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна лаятися, лихословити і бажати іншим зла.

Небажано пропускати службу в храмі.

Заборонено займатися ворожбою, магією і окультизмом.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Крім того, забобонні люди в День Сергія Радонезького дужче побоюються піднімати з землі гроші і цінні речі. Кажуть, ніби такі знахідки приносять негаразди і нещастя.

Прикмети на 8 жовтня

В народі День Сергія Радонезького називали "Курник" або "Капустки". Адже Сергія Радонежського вважали охоронцем курок. Звідки це пішло, невідомо. Можливо тому, що курячий бульйон піднімає на ноги важкохворих, а старий і молодий організм добре засвоює куряче м’ясо. Селянські урочистості обов’язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м’яса. Цього дня селяни різали курок на продаж, а також рубали і квасили капусту. Існує повір’я, що якщо почати це робити раніше, то потім вона обов’язково скисне.

8 жовтня випікали хлібні коржі на капустяному листі і перед тим, як відправити їх у піч, обов’язково просили добробуту на наступну зиму. Перший коржик треба було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста. Вважали, що це сприятиме врожаю. Цього дня починається консервація і засолювання капусти. Вся родина бере участь в цьому процесі.

Credits

На Сергія судили про встановлення зими. Якщо прийдешньої ночі випадав перший сніг, зиму чекали на Михайлів день, якщо погода стояла ясною, то і три наступні тижні повинні були бути такими ж. Спостерігали і за вітром: якщо він дув з півночі - це віщувало холодну зиму, якщо з півдня - теплу, якщо із заходу - снігову.

Іменини 8 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 8 жовтня, святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір.

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